Las dos recomendaciones de Salinas para quienes salgan en la Noche de la Nostalgia

Las autoridades del Ministerio de Salud, del Interior y del Congreso de Intendentes dieron una conferencia de prensa conjunta este lunes para reforzar el pedido de cuidados y de respeto de los protocolos en la Noche de la Nostalgia, de modo de evitar contagios de coronavirus. “Si se quiere y si quiere a su familia y a sus compañeros de trabajo, debe tomar más medidas de precaución: mascarilla, distanciamiento y atención a síntomas”, dijo el titular de Salud, Daniel Salinas, refiriéndose a quienes concurran a fiestas.

El ministro hizo dos recomendaciones basadas en dos puntos “no menores médicamente hablando”: el primero es que aquellos que decidan concurrir a una fiesta, en la semana posterior “extremen cuidados en forma personal y con las familias y con los compañeros de trabajo”. Y el segundo, es que si tienen cualquier síntoma “no duden en consultar con su prestador de salud”.



“La pandemia no terminó y tenemos que seguir cuidándonos”, remarcó Salinas, pidió cumplir con los protocolos y exhortó a no ir a fiestas que no estén habilitadas. Asimismo, recordó que las vacunas han ayudado “en forma tremenda” a bajar casos diarios, número de personas en CTI y mortalidad, “pero no son infalibles”.



“El virus ya demostró de qué es capaz y nosotros demostramos nuestras vulnerabilidades. En estas circunstancias se trata de mitigar y minimizar el riesgo”, agregó.



Conferencia de prensa conjunta para reforzar el pedido de cuidados en la Noche de la Nostalgia. Foto: Estefanía Leal

Por su parte, el subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, recordó algunos detalles del protocolo establecido para esta Noche de la Nostalgia y enfatizó en que es únicamente para salones habilitados para estos fines y no para restopubs, restaurantes o locales bailables.



Asimismo recalcó que el baile solo está permitido en fiestas que se realicen con todos sus asistentes inmunizados (dos dosis de la vacuna y 14 días desde la segunda).



A su turno, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, señaló que se desplegará en todo el país “un importante contingente” de agentes a los efectos de apoyar a las intendencias y al INAU y en forma coordinada hacer cumplir el protocolo del MSP.

“Es de vital importancia que se tome conciencia que necesitamos sortear esta fiesta de la mejor manera y que no haya consecuencias, seguimos en emergencia sanitaria y tenemos que ser cuidadosos”, sostuvo Heber.



El ministro señaló que en esta instancia ya no está vigente ley que evita las aglomeraciones, pero se sigue exhortando a la gente que no se aglomere para garantizar la seguridad sanitaria. Remarcó además que están prohibidas las fiestas clandestinas y que en caso de encontrarse alguna se realizará un operativo para disolverla.



Por su parte, el presidente del Congreso de Intendentes, Carmelo Vidalín, apuntó que todas las intendencias del país están de acuerdo en hacer seguimiento con los equipos inspectivos para garantizar que se cumplan los protocolos y apeló a la madurez de los uruguayos para preservar su salud.