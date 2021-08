MSP extendió horario de fiestas y autorizó baile solo en eventos con personas inmunizadas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) se reunió este jueves de tarde con asociaciones de fiestas y les trasladó el nuevo protocolo para salones, que comienza a regir el viernes 23 y es exclusivo para salones habilitados para fiestas y eventos.

"Lo que tiene que estar asegurado es la ventilación, que es lo más importante", destacó en rueda de prensa este jueves el subsecretario de salud, Jose Luis Satdjian, quien adelantó que el baile estará permitido en los eventos, por tandas de 40 minutos, con un espaciado de 20 minutos para "ventilación o que no se genere mayor aglomeración".



En los eventos que mezclen personas con y sin inmunización "no se puede bailar", dijo el subsecretario. El baile estará habilitado solo en eventos en los que todos los concurrentes estén inmunizados. Además, puntualizó:

"Está habilitado el baile en fiestas en este tipo de salones, no está habilitado el baile pubs o restaurantes".



El aforo dependerá como hasta ahora si se trata de un evento al aire libre o cerrado y de la condición sanitaria de los concurrentes. "Aumenta el aforo en 200 personas en espacios y 300 personas en espacios abiertos cuando esa actividad es exclusivamente para personas inmunizadas", esto es tener dos dosis y 14 días después de la segunda dosis.



En tanto, el aforo para fiestas con personas con o sin vacuna será de 100 personas en lugares cerrados y 150 en abiertos. Los eventos tendrán una duración máxima de cinco horas.

"Recomendamos el uso de barbijo en todo momento salvo cuando se esté ingiriendo alimentos. Es una recomendación, sabemos que es muy difícil exigir sobre todo en el momento del baile pero lo recomendamos".



Satdjian indicó que estarán registrados los asistentes a las fiestas "que es lo que está establecido en el protocolo". En caso de constatar brote, las autoridades se pondrán en contacto con los organizadores, dijo.