La Noche de la Nostalgia con libertad responsable: piden cumplir protocolos y tomar precauciones

El presidente del Congreso de Intendentes, Carmelo Vidalín, resumió en un par de frases la razón de ser de la conferencia de prensa que se hizo ayer en la Torre Ejecutiva como previa de la Noche de la Nostalgia: “Todos sabemos cómo debemos actuar y cómo debemos comportarnos, si es que nos queremos y nos amamos, y si queremos y amamos a los seres que forman parte de nuestras familias”.

Junto con Vidalín estaban el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el titular de Interior, Luis Alberto Heber, y el presidente del INAU, Pablo Abdala, que comunicaron a la sociedad básicamente dos mensajes: la situación epidemiológica de hoy permite que la gente celebre y se divierta, sí; pero debe ser bajo reglas claras -en referencia a los protocolos- cuyo cumplimiento será controlado y fiscalizado por las autoridades. Pese a esto, se aspira madurez y contribución de todos. En sí, pidieron hacer uso de la “libertad responsable”.

Por eso es que Vidalín calificó a la conferencia como “redundante”. Y aunque todos sabemos lo que hay que hacer, Salinas y el subsecretario José Luis Satdjian decidieron recordarlo: todos aquellos que asistan esta noche a cualquiera de los eventos previamente autorizados por las autoridades -o incluso los que no- deben asumir dos nociones “no menores médicamente hablando”, dijo Salinas. La primera es que, dentro de lo posible, las personas extremen las precauciones sanitarias al menos durante “la semana posterior al festejo”, para evitar posibles infecciones, pese a que Uruguay tiene ya a casi al 70% de su población vacunada contra el coronavirus, como ningún otro país en América Latina.



Y la segunda es tal vez más obvia: que ante la menor presencia de síntomas, se consulte sin perder tiempo.

“Como bien sabemos”, recordó Salinas, las vacunas lograron bajas considerables en todos los indicadores de la pandemia: contagios -menos de 150 diarios desde hace varios días-, casos activos -menos de 1.400-, internados en CTI -en el entorno de 20-, y muertes -hay días en que este número es de 0.



Pero esto es ciencia y no magia. “No son infalibles las vacunas. Protegen en porcentajes altos las complicaciones graves, pero el contagio tiene un menor porcentaje de protección. Por eso -advirtió el ministro-, estimulamos a que se cumplan de manera exhaustiva los protocolos y también en forma posterior al evento”.

Las reglas.

Los protocolos que ya aprobó el MSP, insistió Satdjian, corren exclusivamente para los salones de fiestas autorizados para, justamente, brindar ese servicio. “No es un protocolo para restopubs, restaurantes o locales bailables. En esos lugares no están habilitadas las fiestas con bailes. Este es un protocolo en el cual trabajamos en el ministerio para salones de fiesta habilitados previamente”, dijo el subsecretario de Salud Pública.

Luego recordó: los salones habilitados para recibir personas tanto inmunizadas como sin vacunarse pueden hacer fiestas con hasta 100 personas en espacios cerrados, y 150 en espacios abiertos. Esos números se duplican -200 en espacios cerrados y 400 cuando son abiertos- si los asistentes completaron su proceso de inmunización. Los salones, a su vez, deberán tener un “oficial de cumplimiento”, que será el encargado -una persona de enlace con las autoridades- y responsable de todo lo que ocurra dentro.

En esa línea, Vidalín aseguró que “la mayoría de los intendentes” hicieron firmar “a quienes organizan estas fiestas un documento en donde asumen la responsabilidad de los acontecimiento que allí ocurran”. No obstante, dijo tener “la certeza de que no habrá inconvenientes” y habrá “madurez general”.



En sintonía con el resto, el mensaje de Heber apuntó a la “libertad responsable”, ese concepto acuñado por el presidente Luis Lacalle Pou.

“Si no se genera ahora un pico de contagios, dijo Heber, es porque “hubo conciencia en la utilización de la libertad responsable”.

Saldrán a controlar las aglomeraciones

Como habitualmente suele ser una noche complicada en materia de seguridad, y más ahora que a ese problema hay que agregarle lo sanitario, el Ministerio del Interior desplegará un importante operativo policial en todo el país. Según dijo el ministro Luis Alberto Heber serán cerca de 1.500 agentes los que trabajarán durante esta noche.



Según explicó, los uniformados darán apoyo al personal de las intendencias, del Ministerio de Salud Pública y del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay. Recorrerán barrios y ciudades controlando que en las fiestas se cumpla con los protocolos, pero además se harán cargo de una tarea que no han abandonado desde que en marzo de 2020 se declaró la emergencia sanitaria: exhortarán a la gente que se aglomere en la calle a separarse.



En ese sentido, Heber recordó que ya no se cuenta con la ley que prohibe las concentraciones, pero advirtió que eso no impide que la Policía continúe con las exhortaciones “para asegurar la seguridad sanitaria”.



“Para nosotros es de vital importancia que se tome conciencia de que necesitamos sortear esta fiesta de la mejor manera”, declaró el ministro.