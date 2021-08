¿Cómo va a estar el clima en la Noche de la Nostalgia y el feriado del 25 de agosto?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por primera vez en 18 meses se habilitarán las fiestas con baile. Un hecho que se pensó en el marco de la Noche de la Nostalgia que se celebra todos los 24 de agosto y que es una tradición típica de Uruguay.



Es por esto que muchos esperan que el tiempo acompañe y que por tanto no haya lluvias fuertes o temperaturas muy bajas. Lo mismo que el miércoles 25, día en que se conmemora la Declaratoria de la Independencia y en el que muchos no trabajan por ser feriado no laborable.



El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indicó en su pronóstico extendido que la noche de mañana se presentará cubierta y con precipitaciones en el noroeste, donde además se esperan vientos del suroeste de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 50.

Para el suroeste será diferente. La noche del 24 estará algo nubosa y nubosa con períodos de cubierto, pero no se esperan lluvias. Los vientos también serán del suroeste de 10 a 30 kilómetros por hora.



En el centro sur estará algo nubosa y nubosa, al igual que el Área Metropolitana. El este, en cambio, estará nuboso y cubierto, pero con "baja probabilidad de precipitaciones escasas".

El miércoles 25, por otra parte, la mañana en el noroeste se presentará nubosa y cubierta. Además se esperan precipitaciones y probables tormentas. La tarde noche se presentará muy parecida, nubosa, cubierta y con probables precipitaciones aisladas.



Las temperaturas mínimas serán de 6°C y las máximas 15°C.



En el suroeste la mañana del 25 estará nubosa y cubierta, mientras que la tarde se presentará algo nubosa y nubosa. Para este día la temperatura mínima que se espera será de 5°C y la máxima de 15°C.



Para el centro sur la mañana estará nubosa y cubierta, mientras que la tarde y la noche estarán algo nubosas y nubosas.



En esta zona del país se esperan bajas temperaturas: la mínima prevista será de 3° C y la máxima de 14°C.



En el este la mañana del 25 estará nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla. La tarde y la noche nubosa y cubierta. En el Área Metropolitana tanto en la mañana, como en la tarde y en la noche el clima se presentará nuboso y algo nuboso.