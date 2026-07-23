Sunca mantiene medidas de paros de actividad y asambleas “no coordinadas” ante falta de acuerdo salarial

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) sigue tomando medidas en protesta de un nuevo convenio colectivo, luego de reunirse con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.

Con paros de actividad y asambleas “no coordinadas” en varios departamentos del país, los sindicalistas reclaman por mejoras en la negociación de Consejos de Salarios, así como aplicar la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario.

Esta semana también se reunieron con Carlos Clavijo, representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), donde se planteó la preocupación del gremio.

Por ejemplo, una de los señalamientos fue “la represión sindical de las empresas utilizando el seguro de paro como una medida antisindical”, según dijo en redes sociales el secretario general del Sunca en Maldonado, Michael Pistones.

Según supo El País por fuentes del sindicato, se denunció que empresas constructoras, “donde se tomen medidas sindicales, iban a enviar compañeros al seguro de desempleo, y lo vienen haciendo”.

Esto fue planteado en la reunión con el Poder Ejecutivo el pasado martes. A la salida del encuentro, Castillo dijo que “está costando arribar a acuerdos” y advirtió que la situación llevó a los trabajadores a intensificar las medidas de movilización y paralización de actividades.

Según explicó el jerarca en rueda de prensa, los dirigentes sindicales trasladaron al presidente su preocupación por la falta de avances en la negociación. “Ellos consideran que no hay mucho avance, ninguno de los puntos planteados se ha cerrado totalmente”, afirmó.

Castillo indicó que, tras el encuentro con la delegación de trabajadores, intercambió con Orsi sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo convoque a las partes para comenzar a trabajar en una propuesta que permita acercar posiciones.