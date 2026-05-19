Sorpresa en el Hospital Vilardebó por la aparición de una tarántula entre las pertenencias de un paciente

Una tarántula fue encontrada entre las pertenencias de un paciente recientemente ingresado al Hospital Vilardebó y quedó bajo custodia de la organización Alternatus Uruguay, que dio aviso al Ministerio de Ambiente mientras se define el destino del animal.

Según informó la organización dedicada al rescate y manejo de fauna, el viernes recibieron un llamado desde el centro de salud mental para retirar el ejemplar, que habría sido la mascota de un interno recién llegado al hospital. Desde Alternatus señalaron que, aunque el caso les genera “mucha pena”, la tenencia de fauna no tradicional está regulada y la persona no contaba con documentación que acreditara una posesión legal.

La organización explicó además que, independientemente de que el animal fuera inofensivo, dentro de las instalaciones hospitalarias no está permitida la presencia de animales.

En un comunicado, Alternatus recordó que la captura de fauna silvestre para mantenerla como mascota está prohibida y advirtió que, al adquirir animales no tradicionales, "es necesario asegurarse de que provengan de criaderos o importadores habilitados, ya que de lo contrario podría tratarse de tráfico ilegal de especies".

Ningún riesgo

El caso generó repercusión en redes sociales debido al temor que suelen despertar este tipo de arácnidos. Sin embargo, la organización insistió en que la tarántula “no representaba ningún riesgo para las personas” y remarcó que “las tarántulas son inofensivas”, pese al miedo que pueden provocar en algunas personas.

“Obviamente esta situación nos da mucha pena, tanto por la persona que pierde su mascota como por la araña que fue extraída de la naturaleza”, señalaron desde Alternatus. La organización agregó que no será quien defina el destino del animal, ya que esa decisión corresponde a los técnicos del Ministerio de Ambiente, aunque indicaron que “es muy probable que ordenen su liberación”.

Fachada del Hospital Vilardebó. Foto: Juan Manuel Ramos/El País.

Además, explicaron que fueron convocados desde la ventanilla de emergencias del hospital porque “no sabían qué hacer con ella”, y reiteraron que no tienen interés en quedarse con el ejemplar. “Solo estamos tratando de ayudar”, concluyeron.

Actualmente, la tarántula permanece en la sala de cuarentena del centro de rescate de Alternatus Uruguay, a la espera de la resolución de las autoridades ambientales.