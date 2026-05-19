Anaconda amarilla llega de polizón a Uruguay y evalúan devolverla a los Esteros del Iberá

Un ejemplar juvenil de anaconda amarilla ingresó accidentalmente a Uruguay a bordo de una embarcación y ahora especialistas trabajan junto al Ministerio de Ambiente en la posibilidad de repatriarlo a su hábitat natural en los Esteros del Iberá, en Argentina. Se trata del séptimo caso de este tipo que es gestionado por la organización Alternatus Uruguay en los últimos años.

La serpiente, identificada como una anaconda amarilla (Eunectes notaeus), fue hallada en Nueva Palmira, luego de llegar como “polizón” en una embarcación proveniente del exterior. Según explicó Alternatus Uruguay, este tipo de episodios se ha vuelto relativamente frecuente debido al movimiento fluvial y portuario en la región.

Desde la organización señalaron que años atrás realizaron capacitaciones en empresas portuarias para enseñar protocolos de actuación ante encuentros con serpientes venenosas y otros reptiles que llegan accidentalmente en barcos y barcazas. En este caso, el aviso fue dado por José Cabrera, colaborador habitual de la organización.

En el operativo de rescate participaron Fernando Lucerna, Daniel Portillo, Germán y Federico Diez, este último responsable de la capacitación previa en la empresa portuaria. Desde Alternatus destacaron especialmente la preocupación de los involucrados por preservar la integridad del animal y garantizar un manejo adecuado.

Destino de la serpiente

Tras el rescate, la organización se contactó con el Ministerio de Ambiente para definir el destino de la serpiente. El ejemplar fue entregado por un trabajador identificado como Juan Luis, a quien agradecieron por seguir las indicaciones de forma “muy responsable”.

Actualmente, la anaconda permanece en cuarentena en el centro de rescate de Alternatus Uruguay, en una sala con temperatura controlada mientras se analiza la posibilidad de concretar su traslado hacia los Esteros del Iberá, uno de los principales núcleos poblacionales de esta especie en la región.

Anaconda amarilla en Nueva Palmira. Foto: Alternatus Uruguay.

Desde la organización señalaron que, de concretarse la repatriación, se generaría un antecedente importante para la elaboración de protocolos que permitan devolver a su ambiente natural a animales que ingresan accidentalmente a Uruguay.

Alternatus Uruguay también destacó el apoyo que viene brindando el Ministerio de Ambiente para avanzar en el proceso, así como la colaboración de una ONG uruguaya y una fundación argentina que podrían participar en el eventual traslado del reptil.