Paro de taxis el sábado y acto homenaje por los 30 años de la mampara; critican a quienes quieren retirarla

Redacción El País

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) anunció que este sábado hará un paro durante la tarde noche para que los trabajadores asistan a un acto que se realizará en homenaje a los 30 años de la instalación de la mampara, en medio de una polémica sobre la pertinencia de esta herramienta de seguridad.

El paro comenzará a las 18:00 y se extenderá hasta cerca de las 23:00, según indicaron desde el sindicato. Un comunicado recuerda que "el 25 de enero de 1994 se resolvió la obligatoriedad de la mampara para el taxímetro" y que esto fue "luego de una dura lucha que implicó movilizaciones, carpas y trabajo a reglamento". Se trata, según los obreros del volante, del "elemento de seguridad más importante" para los choferes.

El comunicado indica que el año previo a la instalación "fueron asesinados nueve trabajadores por la espalda", además de que otros empleados sufrieron "un sinfín de agresiones con consecuencias físicas irreversibles". "Luego de la instalación de la mampara no hemos sufrido ni una sola muerte o agresión desde nuestra espalda, lo que señala con gran claridad lo efectivo del mecanismo", añade el escrito.

Taxi con mampara. Foto: archivo El País

La movilización será en la plaza ubicada en General Flores y Bulevar Artigas. Carlos Silva, secretario general del sindicato, lamentó que el año pasado se haya vuelto a poner en cuestión la mampara "a partir de un accidente con una persona pública", en referencia al siniestro que sufrió el periodista Darío Kneubuhler.

Silva cuestionó al presidente de la Cámara de Transporte, Juan Salgado, y al presidente de la gremial del taxi, Óscar Dourado, quienes en 2023 "salían prácticamente todos los días cuestionando la mampara, y manejaban análisis que contienen grandes errores desde el punto de vista técnico y estadístico", lo cual le parece "una irresponsabilidad".

La mampara es "una herramienta que nos ha salvado la vida", dijo el sindicalista, y aunque reconoció que "la mampara tiene aspectos que pueden ser peligrosos" para los pasajeros, aseguró que ellos están dispuestos a dialogar sobre modificaciones siempre y cuando no implique el retiro. "Tenemos las orejas abiertas en ese sentido, siempre con la mampara puesta", acotó.