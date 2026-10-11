Salto: celebran inédita competencia sudamericana de Bomberos en las Termas del Arapey

Varios grupos de Bomberos de distintos puntos del país llegaron este fin de semana a las Termas del Arapey de Salto, para celebrar la Copa Integración de Bomberos de Sudamérica.

Las competencias consistieron en pruebas de fuerza, actividades de salvataje, socorrismos, entre otras, que nuclearon a funcionarios de Bomberos de distintos puntos del país y la región como Argentina y Brasil.

Las delegaciones de distintos países llegaron con equipamiento acorde a las prácticas correspondientes, para las tareas de trabajo y destreza de cada uno.

Competencia de Bomberos en Arapey. Foto: Sergio Senisa.

Aunque todo esto además generó un importante movimiento turístico en el centro termal.

En la instancia estuvieron el jefe comunal salteño, y la Comisario General, Valeria Vasconcellos, directora Nacional de Bomberos, que participaron de las actividades desarrolladas en el marco de esta competencia internacional.

La Copa Integración de Bomberos de Sudamérica se realiza por primera vez en Uruguay y tiene como sede a las Termas del Arapey, donde durante tres jornadas se llevan adelante distintas pruebas de destreza, fuerza y velocidad, además de instancias de intercambio y camaradería entre los participantes.

Competencia de Bomberos en Salto. Foto: Sergio Senisa.

Durante su participación, el intendente Carlos Albisu destacó la importancia de este tipo de encuentros para la promoción turística del departamento y valoró el aporte del Gobierno de Salto para hacer posible su realización.

Albisu señaló que el evento concentra a cientos de bomberos, principalmente de Uruguay y Argentina, acompañados por sus familias, lo que contribuye a incrementar la presencia de visitantes en el centro termal durante el fin de semana largo.

Competencia de Bomberos en Salto. Foto: Sergio Senisa.

“Estamos con las Termas repletas, con un fin de semana largo y muchos turistas que también han venido para acá. Daymán también tiene un movimiento muy importante este fin de semana”, expresó el intendente.

La competencia culminará este domingo 11 de octubre y constituye una nueva instancia de promoción para Termas del Arapey, en un fin de semana de importante afluencia turística tanto en ese centro como en Termas del Daymán.