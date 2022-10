"No sabemos de dónde saca esos datos el Mides": coordinadora de ollas tras definición de Lema

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) quitó el apoyo a la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) para que sea intermediaria de un conjunto de ollas y merenderos populares de la zona metropolitana y continúa la polémica. La definición fue tras la entrega tardía de un listado con datos que solicitó la cartera que dirige Martín Lema hace un mes, en la que se constataron varias faltantes y presuntas irregularidades.

Lema indicó ayer de noche que se detectó que al menos 14 ollas no funcionan en las direcciones declaradas y que la cobertura total es de aproximadamente 20% menos de lo que la organización declaró públicamente.

"No sabemos de dónde saca esos datos el Mides. Enviamos los datos el sábado a las 15.00 (...) creemos que no es posible sacar todas esas conclusiones en tan solo 24 horas o menos de estas situaciones", apuntó Pedro Rodríguez, uno de los voceros de Coordinadora, este lunes de mañana en entrevista con Telenoche (Canal 4).



Si bien reconoció que "desde antes" de recibir los datos, el Mides "estaba recorriendo los barrios" para obtener información y cotejar con lo brindado, desde CPS han notado que "ni siquiera han bajado a las ollas, no saben ni siquiera si están cocinando o no; no han investigado nada, a veces los han atendido desde la vereda". E insistió: "No sé cómo hacen para sacar esas conclusiones".



"Mandamos una planilla el sábado, en la cual no estaban todos los datos actualizados porque queríamos demostrar la buena voluntad que teníamos en cuanto a la posibilidad de no esconder nada", dijo. Y luego adelantó que tenían otra planilla "actualizada", que estaban "a punto de enviar". El miércoles se comprometieron a enviar los datos solicitados antes de la fecha límite del 30 de setiembre, pero lo enviaron el sábado 1 de octubre tras una solicitud que hizo una autoridad del Mides, según supo El País.

Respecto a la acusación de que hay 14 ollas que "no existen", según ha afirmado el Mides, ahora Rodríguez espera que con los datos que entregarían se pueda "subsanar el error".



"Estamos dispuestos a aclarar todas las dudas y cuestiones que se puedan presentar con respecto a los datos que presentamos, no tenemos nada que ocultar", remarcó días después de la reunión que se concretó el miércoles, a pedido de la CPS, donde se comprometieron a entregar los datos solicitados el 29 de agosto.

Ese día, Carolina Murphy, directora territorial departamental de Montevideo del Mides, solicitó datos sobre la cantidad de ollas y merenderos (llamadas iniciativas) que gestionan, la ubicación de cada una, así como los días y horarios que funcionan, y la cantidad de porciones promedio que se sirven en cada una. A mediados de setiembre, Rodríguez había dicho a El País que el envío de los datos no se concretó por una "definición política".



"Creemos que tiene que haber una vía de solución, que el Mides nos vuelva a convocar y volver a tener una instancia de diálogo y de tratar de sacar esta situación de este contexto, porque estamos hablando de un tema muy sensible que es darle de comer a la gente", declaró Rodríguez esta mañana.



Ayer ya hubo reuniones de CPS luego de que Lema anunciara que de ahora en más esa red va a tener directamente la atención desde el Mides y a través del centro de acopio de Uruguay Adelante. "Nuestra gente está devastada con respecto a lo que ha pasado en estos últimos días", sostuvo.

E insistió: "La gente nuestra está sufriendo mucho con todo esto porque no se lo merece. Hace dos años y pico que estamos trabajando en esto, siempre en pos de la gente, para la gente, por la gente y con la gente. Creo que no nos merecemos este trato que hemos tenido en los últimos días".



"Ahora que nos vengan a tratar así no es lo mejor que nos parece a nosotros, y menos para gente voluntaria y que está aportando horas de su vida para tratar de llevar esto adelante", lamentó Rodríguez.