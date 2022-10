"No pensamos que la fecha del 30 de setiembre era un ultimátum": CPS entregó datos tras anuncio del Mides

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) emitió un comunicado este sábado en el que manifiesta que entregó los datos referentes a ollas populares y merenderos requeridos por el Ministerio de Desarrollo Social.

"A las 15 horas del 1º de octubre de 2022, venimos de enviar las informaciones sobre las ollas y merenderos populares al Ministro de Desarrollo Social Martín Lema y a la directora departamental de Montevideo del MIDES Carolina Murphy", indica el comunicado.



Desde CPS manifiestan: "no pensamos que la fecha del 30 de setiembre era un ultimátum". Además, sostienen que el 28 de setiembre se realizó una reunión en la que "el ministerio nos transmitió que apoyaba nuestra labor en las ollas y merenderos" y desde CPS expresaron que entregarían los datos.

En el comunicado indican que en la carta recibida el 23 de setiembre no se mencionaba la fecha límite. "Nos guiamos por esa carta formal, por ello fue que solicitamos la reunión y que fuera antes del 30, para poder comunicar de forma directa y formal que respondíamos positivamente a la solicitud de la carta, cosa que hicimos además de otros planteos".

La CPS sostiene además que el retraso en la entrega tiene que ver con "hacer hincapié en la rigurosidad en la entrega de la lista de ollas y merenderos, y evitar así en el futuro malos entendidos".



Sobre el anuncio del ministro de Martín Lema, quien expresó que quitarían apoyo a la CPS por no haber entregado los datos en el plazo establecido, la coordinadora señala: "no entendemos, ni compartimos expresiones realizadas a través de las redes por autoridades del MIDES. Esta forma de proceder genera angustia e incertidumbre en gente que ya tiene suficientes problemas para cubrir el trabajo de ollas y merenderos".



Desde Mides expresan que "había un compromiso" de presentarlos el viernes

Esta tarde, Karina Goday, directora general de Secretaría, expresó en rueda "sorpresa" por no haber recibido los datos en el plazo requerido. Goday indicó que durante la reunión del miércoles 28 "hubo un compromiso" de que la reunión se iba a presentar este viernes.



"Es el ministerio el que en dos oportunidades pide información. Primeramente fue a fines de agosto, no se cumple en esa instancia con el pedido de información. Ante ese incumplimiento, el Mides resuelve reiterar el pedido, se envió una nota formal firmada por la directora Carolina Murphy, en la que se determinó detalladamente qué información se requería, el plazo, que era hasta ayer, y la forma en que la información debía ser presentada", dijo Goday.



"Lamentamos que no haya sido presentado por la CPS, porque había un compromiso. Para nuestra sorpresa esto no fue presentado ayer. No recibimos ningún pedido de prórroga", expresaron desde el Mides.



Además, aseguraron que "el plazo venció ayer" y que fueron "sumamente claros" con los plazos.