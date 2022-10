El Mides detectó 14 ollas que "no existen" tras analizar el listado que envió CPS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) reveló ayer que tras hacer un análisis del listado de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), detectó que al menos 14 ollas no funcionan en las direcciones declaradas y que la cobertura total es de aproximadamente 20% menos de lo que la organización declaró públicamente.

A raíz de la irregularidad detectada, el ministro Martín Lema dio ayer una conferencia de prensa en la que explicó por qué se resolvió excluir a la CPS como intermediaria. “Bajo ningún concepto se puede permitir que esta situación afecte a la gente, que afecte a quien necesita, por eso lo que resolvió el Ministerio de Desarrollo Social es excluir a la Coordinadora Popular y Solidaria como intermediaria”, dijo el secretario de Estado.

Lema adelantó que de ahora en más esa red va a tener directamente la atención desde el Mides y a través del centro de acopio de Uruguay Adelante.



“Hemos definido reforzar la logística y hemos definido, a través de un ofrecimiento del ministro de Defensa, Javier García, también contar con la colaboración del Ejército y que se permita, mediante el incremento de estos esfuerzos, que personas que puedan recurrir a iniciativas de estas características no se vean perjudicadas producto de maniobras que claramente no representa transparencia y mucho menos rectitud en el manejo de insumos”, dijo.



También se refirió al resultado de la investigación realizada por el Mides la dirigente nacionalista Laura Raffo: “Esta información es muy grave. Primero CPS dijo que había hambre y que no le alcanzaban los alimentos del Mides. Después no quiso dar datos por ‘motivos políticos’ y ahora se detectó que atiende menos ollas de las que decía y declara 14 que no existen. Nunca los motivos políticos pueden estar por encima de las necesidades de la gente. La decisión del Mides de darle los alimentos a las ollas sin la intermediación de CPS es acertada y responsable. Se cuida al más vulnerable y se administra con seriedad el dinero de todos”.