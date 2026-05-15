Pocitos: desalojaron a hombre que vivía en patio del anexo de Bellas Artes y vendía sus cuadros a los vecinos

Hace 15 años que Leonardo Cañete vive en la calle, pero los últimos ocho los pasó en las inmediaciones de José Martí y Berro, en el barrio de Pocitos. Allí está ubicado un anexo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de la República: el hombre vivía en el patio y pintaba cuadros en el lugar.

Durante la jornada del jueves la Policía llegó al lugar y le informó que había una orden de desalojo, por lo que tenía que abandonar el lugar este viernes. Algunos vecinos de la zona guardaron las obras del hombre en los depósitos de sus edificios, pero el resto de sus pertenencias quedaron en la calle.

🟥 Un hombre que pinta cuadros y vivía hace varios años en un espacio de la Facultad de Bellas Artes en Pocitos fue desalojado.



"El refugio es complicado, no hay seguridad", dijo.



➡️ El Municipio CH afirmó que fue en el marco de la Ley de Faltas, a raíz de una denuncia. pic.twitter.com/6MbZWtOuvW — Telemundo (@TelemundoUY) May 15, 2026

"Hace como 15 años que vivo en la calle. Ya hay siete cuadros míos vendidos acá en esta cuadra. Me puse a pintar en agosto porque la gente de Bellas Artes me dio un lienzo, porque querían ver algo mío, porque siempre hablamos de arte y cultura con los profesores de la facultad", contó Cañete a Telemundo (Canal 12).

"Ir a un refugio es complicado. Yo siempre tuve celular, tengo cosas. No hay seguridad, si te levantás al baño tenés que ir con todas tus cosas porque te roban", agregó.

Pertenencias de personas en situación de calle en ventanas de vivienda abandonada en Charrúa y Magallanes, en el barrio Cordón de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

La versión del Municipio CH: "Ausencia del gobierno nacional"

Matilde Antía, alcaldesa del Municipio CH, explicó que el operativo de este viernes estuvo enmarcado en la Ley de Faltas. "La comisaría recibió una denuncia de la Facultad de Bellas Artes de una ocupación indebida. En la mañana actuó el operativo del Plan Invierno: dialogaron con el señor y le dijeron que tenía que agarrar sus objetos personales", explicó. Luego, un equipo del municipio junto a personal policial pasó por el lugar y recogió las pertenencias restantes que habían quedado en la calle.

Fachada del edificio sede del Municipio Ch, ubicado en Brito del Pino y Ricaldoni. Foto: Darwin Borrelli.

"Lo que hace el municipio es limpiar: la que aplica la Ley de Faltas es la Policía, entonces siempre salimos acompañados de un patrullero. Son ellos los que tienen el primer contacto con la persona que está en situación de calle", añadió.

Antía manifestó que el trabajo que está haciendo el Municipio CH en materia de personas en calle es por "ausencia del gobierno nacional". "Nosotros para responder a los reclamos de los vecinos lo empezamos a hacer. El municipio está para arreglar las plazas, limpiar el barrio, prender las luces si están rotas. Cosas más municipales", remarcó.