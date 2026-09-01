Plan Nacional contra la Garrapata: el MGAP entregará vacunas sin costo y así se puede acceder al beneficio

En una conferencia de prensa encabezada por Alfredo Fratti, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) anunció el acceso gratuito a una hemovacuna contra la tristeza parasitaria, como parte del Plan Nacional contra la Garrapata.

Durante la conferencia realizada este lunes 31 de agosto de 2026, las autoridades explicaron que este parásito causa pérdidas anuales que alcanzan los US$ 90 millones en todo el país, siendo además la principal causa de muerte presente en bovinos, según datos oficiales del propio ministerio.

La tristeza parasitaria bovina representa una de las principales problemáticas sanitarias para la ganadería en Uruguay, con un fuerte impacto económico debido a las muertes de animales y la pérdida de productividad.

La enfermedad suele manifestarse en los animales con fiebre alta, que supera los 40 °C, decaimiento generalizado, falta de apetito, marcha inestable, aislamiento del rodeo y un marcado palidecimiento o amarillamiento de las mucosas debido a la anemia, según informan investigadores y técnicos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

Bovinos dentro de un establecimiento ganadero. Foto: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Quiénes tendrán el beneficio gratuito y cómo se aplicará la vacuna contra la tristeza parasitaria

La conferencia contó con la participación de autoridades del ministerio, Instituto Nacional de Colonización (INC), la Dirección General de Desarrollo Rural y la Unidad de Descentralización, quienes especificaron que la medida se comenzará a implementar con los pequeños productores y productores familiares inscriptos dentro del INC y el programa Procría.

Fratti informó que las dosis se aplicarán entre los meses de setiembre y noviembre, y que su aplicación por parte de técnicos veterinarios también se dará sin costo.

Posteriormente, el ministro aclaró que tras la distribución de vacunas provenientes de un laboratorio privado, la producción será ampliada con la instalación de un laboratorio público en el departamento de Paysandú.

Conferencia sobre vacunación en el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata. Foto: Federico Rodríguez/Presidencia de la República.

Cómo inscribirse para obtener la vacuna contra la tristeza parasitaria

Según lo informado por el MGAP, en un segundo comunicado haciendo foco en los requisitos necesarios para acceder al beneficio de la hemovacuna, se aclara que además de ser productores familiares con registro activo en el ministerio, deberán:

Encontrarse ubicados en departamentos o zonas donde la garrapata bovina es endémica (incluyendo a los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo, Salto, Paysandú, Tacuarembó, y Treinta y Tres como prioridad; y a los departamentos de Rocha, Maldonado, Lavalleja, Florida y Durazno como segunda prioridad).

es endémica (incluyendo a los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo, Salto, Paysandú, Tacuarembó, y Treinta y Tres como prioridad; y a los departamentos de Rocha, Maldonado, Lavalleja, Florida y Durazno como segunda prioridad). Tener presencia o riesgo significativo de introducción de garrapata en su predio aun fuera de la zona endémica.

Contar con terneras menores de un año al momento de la vacunación, destetadas, identificadas con caravanas SNIG y en buenas condiciones de salud.

Contar con instalaciones y condiciones, a niveles de infraestructura y personal, para vacunar los animales, así como para controlar a los animales en el periodo de respuesta a la vacuna (7 a 15 días posdosificación).

Estar dispuesto a pagar el servicio de vacunación a un veterinario particular, en caso de que corresponda.

Completar los formularios de solicitud y declaración de cumplimiento de criterios establecidos.

Se podrán consultar las bases presentadas por el MGAP, mientras que ya está disponible el formulario en este enlace para completar la solicitud exigida por el organismo.

Las postulaciones estarán abiertas desde el lunes 31 de agosto hasta el jueves 15 de octubre de 2026.