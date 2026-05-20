Otro bar del Centro de Montevideo cierra sus puertas: funcionará solo con delivery o retiro en el local
El Bar 18, ubicado en la avenida 18 de Julio y Juan Paullier, sufrió una merma en sus ventas debido a que se redujo la presencia de comensales.
El Bar 18, ubicado en la avenida 18 de Julio y Juan Paullier (en el Centro de Montevideo), cerró sus puertas en las últimas semanas debido a una disminución de las ventas.
Los dueños del comercio decidieron cerrar el recinto debido a la merma en las ventas. Antes del cierre definitivo se enfocaron en el servicio de pedido por teléfono, pese a que seguía abierto al público, según informó Montevideo Portal y confirmó El País.
Si bien el negocio tenía comensales que asistían regularmente, la mudanza de estas personas llevó a que las ventas caigan y se optó por cerrar al público en formato presencial.
Por el momento, desde el negocio decidieron seguir adelante solo con los pedidos a través de aplicaciones para pedir comida. Funciona el servicio de delivery o el retiro en el local.
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