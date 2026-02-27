El histórico Bar de Vida, ubicado en Agraciada y Ángel Salvo, en la parte baja del viaducto de Paso Molino, cerrará sus puertas este domingo. La inseguridad en el barrio aparece como el principal motivo de la clausura, ya que ha mermado la cantidad de gente que se acerca a comer y pasear en la zona, que se caracteriza por las decenas de locales comerciales.

"El domingo es el último día. Abrimos a la mañana y cuando cierre a la noche, queda cerrado", dijo a El País Alejandro, encargado del local, que trabajó allí algunos años en los 90 y luego volvió en 2010.

Explicó que la zona "cambió mucho" fundamentalmente por la inseguridad: "Eso ha bajado mucho el rendimiento del local".

"Este bar debe tener 100 años", estimó el trabajador, que explicó que, según le contaron otros históricos empleados, hasta los 70 —cuando se inauguró el Viaducto de Agraciada— tuvo su boom. "Después se siguió trabajando bastante bien pero pasó la crisis del 2001 y 2002. Luego levantó de vuelta, se trabajó bien, no como en los 80 y 90 pero bien, hasta que llegó la pandemia. Ahí hubo un bajón grande", apuntó Alejandro. Desde esa época "no llegó a ser lo mismo", y en los últimos años "el cambio de Paso Molino fue grande".

"La inseguridad de a poco fue gastando a la gente", dijo el encargado del Bar de Vida

"La inseguridad es uno de los principales factores que de a poco fue gastando a la gente; nosotros no podemos hacer nada con eso", señaló el empleado: "La gente ya no viene al Paso Molino a comer, y te diría que tampoco a hacer otro tipo de compras".

"La gente que camina es porque conoce y anda con cuidado. No es como la época que yo conocí, que hasta las familias caminaban de noche y eran clientes nuestros porque pasaban por el bar y entraban a comer algo", comentó.

Entre los clientes más recordados está el expresidente José Mujica: "Fue el que más llamó la atención e hizo revuelo porque fue el momento en que era presidente, aunque él ya era cliente de muchos años antes".

Al bar, de todas formas, "han venido políticos, periodistas, jugadores de fútbol, mucha gente conocida".

En diálogo con el programa Vamo Arriba (Canal 4), el mismo empleado narró que Mujica solía llegar "con algún senador o diputado y hacían la reunión" ahí mismo. "Lo que no hacían en el Palacio lo venían a hacer acá", recordó. Agregó que era tanta la gente que se le acercaba al entonces mandatario que una vez le preguntó si quería que le alejara a los curiosos: "Me dijo que no. Él era así".

José Mujica y Daniel Martínez junto a Fernando Nopitsch en el Bar De Vida. Foto: archivo El País