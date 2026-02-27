La transformación de los Mercados Gastronómicos; inversión de US$ 1,75 millones y nuevas marcas internacionales

Una casa lindera al Mercado Prado será protagonista de un cambio en el barrio. En 10 días abrirá La Pasiva y pasará a sumarse al espacio gastronómico. El proyecto requirió una inversión de unos US$ 800.000, hecha entre los propietarios de la franquicia del restaurante y EQ Markets, responsable de la cadena de Mercados Gastronómicos.

La llegada del restaurante, que se suma a la de la multinacional Domino’s Pizza que abrió en 2024, forma parte del nuevo plan que tiene Enrique Quinteros, director de EQ Markets, para estos espacios: transformarlos en hubs gastronómicos.

Creada hace unos seis años, la cadena de Mercados Gastronómicos tiene en la actualidad seis puntos (Williman, Prado, Arocena, De los Horneros, San Fernando y Tres Cruces). El tiempo, y los cambios de hábitos y moda de los usuarios, llevaron a que su responsable comenzara a programar la evolución de estos modelos de negocios. «Esto comenzó como un espacio para emprendedores gastronómicos que daban sus primeros pasos en el sector. Ahora, con el modelo ya consolidado, pasamos a transformarlos en hubs gastronómicos que integran grandes marcas que son referentes, tanto locales como multinacionales, que ayudan a impulsar el consumo», explicó.

Esta nueva etapa insumirá, en total, una inversión estimada en unos US$ 1,75 millones en conjunto entre el responsable de los mercados y las marcas que han comenzado a sumarse.

«Unos US$ 800.000 serán para poner a punto a La Pasiva en el Prado, en la compra de la casa de nuestra parte y lo que invertirá La Pasiva. El plan es que quede integrado a Mercado Prado. Otros US$ 800.000 se invirtieron en la llegada de Massey Familia a Carrasco a fines del año pasado y en la apertura de Magnum este año, también en Mercado Arocena. En tanto, la puesta a punto de Williman insumirá otros US$ 150.000», detalló.

Este nuevo rumbo no es casual. Quinteros ya dio los primeros pasos en hacer convivir marcas multinacionales con las locales, en el renovado Punta Shopping. «En 2024 creamos Mercado San Fernando, una plaza de comida donde sumamos a Mc Donald’s, Subway y Burger King junto a propuestas locales. Ahí conviven unas 12 marcas sin problemas», puntualizó.

Mercado Arocena. Sumó recientemente a Magnum.

Para este año, el plan de Quinteros es aplicar este modelo de hub gastronómico en Mercado de los Horneros, inaugurado en 2021 en Car One. «Estamos hablando para tener un mercado más compacto y agregar nuevas propuestas», adelantó.

Según el responsable de los mercados, unir marcas consolidadas con propuestas que recién comienzan, es una estrategia de ganar para todas las marcas. «Por ejemplo, en el Prado, convive Domino’s con la pizzería interna, Y lejos de quitarle ventas, logró elevarlas entre 10% y12%», remarcó.

Hoy EQ Markets opera seis mercados que en total engloban más de 25 marcas en unos 70 locales. Mantiene un tráfico promedio mensual que está entre 20.000 a 40.000 personas por mercado mientras que la facturación está estable pero con una «leve alza», concluyó.