Singular bar del Centro anuncia que cierra sus puertas tras casi dos décadas: "Vendrá otra propuesta"

El Clash City Rockers Bar, ubicado en una zona de diversos bares en el Centro pero con una clara singularidad en su propuesta, anunció que cierra sus puertas y que en ese mismo local llegará otro negocio aunque del mismo rubro.

Marcos, dueño del Clash City Rockers Bar, escribió en la cuenta de Instagram del local una sentida carta de despedida. "Aquel chiquilín sin un mango que soñó a los 18 tener un bar de rock and roll posta, nunca creyó que algún día iba a ser real. Costó mucho, pero mucho sacrificio... Pero fue real. Y fue maravilloso tener un lugar auténtico y único que nunca tranzó con nada ni con nadie, que jamás pudieron sobornar", manifestó.

Explicó que "cerca de cumplir 19 años el Clash llega a su fin" pero que lo despide "con alegría y no con tristeza, siendo consciente de que llegó la hora".

La nueva propuesta que sustituirá al Clash City Rockers Bar

"En el local vendrá otra propuesta muy parecida a los bailes back to the 80, pero con una imagen más amigable", escribió Marcos, quien garantizó que "los toques van a seguir".

El local está ubicado en Aquiles Lanza 1234, entre Soriano y Canelones, en una zona en la que hay diversos bares a pocos metros de distancia entre sí. Las propuestas son variadas, pero la de este icónico bar del rock incluía bandas en vivo en las primeras horas y luego una larga escucha de música hasta las 5:00 de la mañana.

Clash City Rockers Bar, en la calle Aquiles Lanza, en el Centro. Foto: El País

El titular del negocio agradeció a "todos los que se han sentido parte de esto" y agregó que el bar recién cerrará el sábado 18 de abril.

La nueva propuesta, anunció, comenzará en junio. En diálogo con El País, Marcos comentó que el bar tiene previsto transformarse. El dueño seguirá siendo él; "el cambio más grande va a ser de aspecto" ya que los toques de rock seguirán y a posteriori habrá baile, pero solo "con música de los 80, como se hace ahora cada 15 días". En vez de ser una vez cada dos semanas, desde la reinauguración esa será la propuesta para todos los viernes y sábados.

¿El nuevo nombre? Debbie Music Club. "La idea es no manchar el legado y que el nuevo tampoco esté viciado por el pasado", explicó Marcos.

Clash City Rockers Bar, en la calle Aquiles Lanza, en el Centro. Foto: El País

Este no fue el único bar que anunció su cierre en las últimas semanas. Con una propuesta muy distinta, el Bar De Vida, de Paso Molino, cerró argumentando fundamentalmente problemas de inseguridad en el barrio, lo que hizo disminuir la clientela en los últimos años.