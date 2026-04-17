Orden de los apellidos en Uruguay: ¿cómo funciona el nuevo sistema y qué pasa si no hay acuerdo?

El 15 de abril el Senado aprobó por decisión unánime el proyecto de ley que modifica el artículo 27 del Código de la Niñez y la Adolescencia respecto al orden de los apellidos de los hijos. La disposición que indica que "el hijo habido llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre", será eliminado. De este modo, se quitará la prioridad automática del apellido paterno, dando igual importancia a madre o padre para decidir (por mutuo acuerdo) el orden del apellido de sus hijos.

La norma de este esquema neutral ya aprobada por el Senado espera ser sancionada y promulgada para entrar en vigor y poder ser aplicada. La senadora informante Bettiana Díaz, basada en una exposición de motivos de 2024, expresó junto a diputados del Frente Amplio, del Partido Colorado y de Cabildo Abierto que la preferencia al apellido paterno en la legislación vigente, lejos de ser neutral "consagra una preferencia que tiene sus raíces en un sistema de desigualdad de género. Si bien se permite la opción de invertir el orden de los apellidos, el marco normativo parte de la premisa de que el apellido paterno debe tener primacía".

¿Qué pasa si los padres no llegan a un acuerdo en el orden de los apellidos?

Según se declaró en el Senado, si no se llega a un acuerdo entre los padres "el orden de los apellidos se determinará por sorteo al momento de la inscripción, garantizando así la igualdad en la decisión. Este mecanismo no solo respeta la voluntad de ambos padres, sino que también elimina cualquier sesgo de género que pueda influir en la identidad del menor”. El sorteo será realizado por el oficial de estado civil. De este modo, el apellido materno y el paterno quedan en igualdad de condiciones desde el inicio.

Eliminación del término "matrimonio heterosexual" en la ley N° 17823

Además se decidió quitar de la ley la expresión “matrimonio heterosexual”, dejando solo el término “matrimonio” para referirse a la unión legal entre dos personas. Esto elimina las distinciones entre parejes heterosexuales y homosexuales, haciendo alusión únicamente a la unión.

De estas modificaciones participaron los tres partidos políticos: “Es un reclamo que viene de hace tiempo y se atiende una necesidad que fue planteada”, dijo el senador colorado Robert Silva.