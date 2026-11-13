Noche de los Cristales Rotos: cura Verde recordó frase de León XIV y llamó a “reconocer la dignidad del otro”

El cura Juan Andrés “Gordo” Verde disertó en la noche de este jueves durante la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos, frente al presidente de la República, Yamandú Orsi, y varios dirigentes políticos más del oficialismo y oposición, a pocos días de la visita del papa León XIV.

Allí, el sacerdote cristiano mencionó la “visita ilustre del Santo Padre”. “En esa plaza Independencia explotada, abarrotada de compatriotas, en presencia del señor presidente, la vicepresidenta y muchos aquí presentes, dijo una gran verdad: la dignidad de cada persona no se adquiere, no debe ganarse ni necesita demostrarse. Dijeran en mi barrio: digno no se hace, se nace. Ojalá hoy todos nos vayamos un poco más conscientes de la dignidad que tenemos por el simple hecho de ser humanos, como dice el Génesis, creados a imagen y semejanza de Dios”, manifestó.

Verde dijo que “muchas veces en la sociedad actual también cuesta reconocer la dignidad del otro por prejuicios, por intereses o por comodidad”. “Por eso resuenan con fuerza las palabras del papa León a los uruguayos: cuando ser justos y honrados tenga un precio, páguenlo”, añadió.

Por su lado, el presidente de B’nai B’rith, Jorge Tocar, en referencia al antisemitismo, sostuvo que “debe preocupar cuando las consignas sustituyen al pensamiento, cuando se señala a una persona sin escucharla o se la convierte en un símbolo de aquello que se quiere condenar”, o cuando se repiten “afirmaciones y acusaciones sin examinar sus fundamentos y consecuencias”.

“Es precisamente ese mecanismo el que debemos aprender a reconocer porque el peligro aparece cuando dejamos de pensar por nosotros mismos y aceptamos sin cuestionar las consignas del grupo”, afirmó Tocar.

En ese sentido, dijo que, “cuando todos dicen lo mismo, no siempre hace falta más gente que repita la respuesta”, sino que “hace falta alguien que se anima a decir lo que ve, aunque sea el único, que cada uno tenga el coraje de ser esa persona, la que no se deje arrastrar por la mayoría, la que se atreve a pensar por sí misma, la que tenga la capacidad de reconocer una injusticia y el valor de señalarla”.