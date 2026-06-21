Más de 2.000 docentes de la educación pública pidieron el paquete de IA de Google que Ceibal ofrece gratis

Ceibal y la ANEP habilitaron el acceso gratuito de todos los docentes del sistema educativo público a las herramientas de inteligencia artificial (IA) de Google, como Gemini y NotebookLM. La medida se tomó tras reportar hace un mes que tres de cada cuatro ya utilizan la tecnología para preparar sus clases.

Más de 2.000 docentes -de un universo de 60.000- solicitaron la licencia de Google en dos días. “Es un buen ritmo, demuestra que hay demanda por esto”, señaló Mauro Carballo, gerente de IA y Educación de Ceibal, a El País.

Gemini se define como la herramienta de Gogole que “ayuda a escribir, a hacer planes a explorar ideas”, mientras que NotebookLM crea resúmenes y otros contenidos a partir del material preexistente.

Ambas herramientas son de “apoyo” para los educadores, pero “no lo sustituyen”, aclaró Carballo. La producción final “sigue siendo responsabilidad de cada uno de los docentes”, que son los “autores” del resultado obtenido, sostuvo el jerarca.

Desde Ceibal prevén que un mayor uso de la IA permitirá a los docentes “ahorrar tiempo” para reinvertirlo en otras tareas, así como también “generar propuestas personalizadas” para estudiantes que requieren un abordaje distinto específico.

“No es el lanzamiento de herramientas por sí solas, sino de un entorno de trabajo, acompañado de formación y marcos teóricos para ver cómo transicionar de la mejor manera desde un uso cotidiano y personal, a uno profesional en el ámbito de la educación”, enfatizó el gerente.

La IA es “fabulosa” aunque tiene “limitaciones” y “comete errores”, remarcó. “Como no todo lo que está en internet es verdad, no todo lo que dice la IA lo es. Además, va a depender de cómo se pregunte, en qué contexto y con qué información para definir el resultado que va a dar”, aclaró.

La cuenta educativa que se ofrece implica que los datos que comparte el docente con Gemini no se utilizan para entrenar los modelos de IA, a diferencia de lo que ocurre con las cuentas gratuitas, dijo Carballo.

El gerente aclaró que Ceibal no está “ni vigilando ni monitoreando” las búsquedas que hacen los educadores. La información queda registrada solo por una política de seguridad y Google “no tiene potestad para usarlos”.

Los docentes podrán acceder gratis a la licencia de Google solo si la solicitan a través de Ceibal, donde se activa en el momento. Cada licencia supone un costo estatal de $ 105 anuales por docente, sin límite de cupos.

El precio general de esta cuenta ronda, para cualquier usuario, los $ 400.