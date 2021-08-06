Marcha por la Diversidad 2021 en Uruguay: fecha, hora y lugar

CELEBRACIÓN

El MSP difundió recomendaciones para evitar el contagio de COVID-19 en la movilización, que se realizará por Avenida del Libertador.

La Marcha por Diversidad se realizará este viernes 24 de setiembre, a las 19 horas, por avenida del Libertador, tal como se hizo en 2020. Como ya es habitual, la fecha elegida para la marcha coincide con el último viernes del mes de setiembre.

Según había informado a El País Daniela Buquet, integrante de la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, la elección del lugar tiene que ver con la necesidad de mayor espacio para esta actividad, ya que 18 de julio "quedó chico".

Además, considerando la situación de la pandemia, avenida del Libertador permite que haya más distancia entre las personas que concurran.



Recomendaciones del MSP

Daniel Salinas, ministerio de Salud Pública (MSP), publicó recientemente, en su cuenta de Twitter, un conjunto de recomendaciones sanitarias para evitar contagios de coronavirus en esta manifestación:

-Asistencia de personas con esquema de vacunación contra el COVID-19 completa (dos dosis más 15 días).

-Evitar la concurrencia de las personas inmunodeprimidas.

-Extremar cuidados siguiendo las medidas no farmacológicas ya conocidas (uso de tapabocas, distanciamiento).

-Evitar aglomeraciones.

-No compartir mate, bebidas, ni comida.

Como cada último viernes de setiembre, hubo marcha de la diversidad. Esta vez por avenida Libertador y asistió una multitud. Foto: Estefanía Leal

Intendencia de Montevideo: la postura de la comuna

A inicios de setiembre, la coordinadora emitió un comunicado para informar que el evento se realizará el día pautado pese a que la comuna anunció que no la apoyará, debido a que "aún sigue vigente el decreto del Poder Ejecutivo que dispuso la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID– 19".

Carolina Cosse, jerarca de la intendencia, expresó que "el apoyo a la causa de la diversidad es inquebrantable", pero que se encuentra en un "marco legal que impide dar autorización a eventos de este tipo".

Manifestaciones en setiembre

La primera de las marchas fue en 1990, cuando decenas de personas marcharon por 18 de julio “orgullosos y orgullosas de ser, peleando por la libertad y la igualdad”. No fue hasta 2005, cuando se consagró la creación de la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad y se realizó la primera marcha como tal, informa la página del evento.

El año pasado se decidió realizar por primera vez en Avenida Libertador en vez de 18 de julio. En ese entonces, desde la Coordinadora habían manifestado que "es un recorrido interesante y se trata de una avenida importante".

"El cambio se decidio? ya cuando termino? la marcha del 2019, de forma de intervenir otras áreas de Montevideo también", agregaron.

