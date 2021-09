Coordinadora de Marcha por la Diversidad dijo que IMM no la autorizó, pero que igual se hará

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Coordinadora de la Macha de la Diversidad emitió un comunicado en el que asegura que la Intendencia de Montevideo no autorizó la realización de la Marcha por la Diversidad, pero aseguró que de todas maneras tendrá lugar el 24 de setiembre de 2021.



“Ante la decisión de la Intendencia de Montevideo de negar la habilitación” de la edición 2021, las organizaciones nucleadas en la coordinadora lamentan que “amparado en la evocación de un decreto presidencial, el gobierno departamental haya decidido negar el derecho soberano y democrático a manifestarse”, expresa el comunicado.



En el comunicado agregan que “este decreto, no solo no lo obliga a ninguna decisión, sino que él mismo ha dejado de utilizarlo para casi todas las actividades públicas, con excepción, reiteramos, del derecho a la protesta”, expresaron en referencia al decreto 93/020 que declaró la emergencia sanitaria.



Por otra parte, el texto indica que “no existe evidencia científica que permita considerar que haya más posibilidad de propagación de COVID-19 en la Marcha por la Diversidad que en las fiestas por la Noche de la Nostalgia o avenidas peatonales”.



La diferencia entre la marcha y las actividades mencionadas está, según expresaron, en que las últimas “son convocadas por la propia intendencia o por otras empresas privadas” mientras que esta manifestación “es convocada y organizada en forma íntegra por militantes sociales que no generan ningún lucro económico ni rédito político con ella”.



Frente a esto, la comisión decidió que se realizará de todas maneras la Marcha por la Diversidad, el último viernes de setiembre de 2021. “Como siempre estaremos en las calles de la ciudad, marchando con alegría y orgullo para defender el derecho a ser, a amar y a vivir dignamente siempre”.



Por su parte, la intendenta Carolina Cosse participó ayer lunes del lanzamiento del Mes de la Diversidad. Al finalizar y en declaraciones realizadas en rueda de prensa recogidas por Telemundo, la jefa comunal fue consultada al respecto de la marcha.



Cosse respondió que "sigue vigente el decreto del Poder Ejecutivo que marca la emergencia sanitaria, por lo tanto según ese decreto las marchas no están autorizadas”.



De todas maneras agregó que "si los organizadores la realizan lo que va a hacer la intendencia es asegurar las condiciones de seguridad para toda la población en temas de tránsito, limpieza y demás".



El evento se realizará el 24 de setiembre a las 19 horas, partiendo de Libertador y Paysandú.