Guardia policial y refuerzo en patrullaje: liceo Zorrilla volvió a clases en ambiente “apagado” y “angustiado”

El liceo 4° Juan Zorrilla de San Martín volvió a tener clases este lunes, luego de los hechos de violencia que atravesó la institución durante la pasada semana, lo que motivó reuniones entre los estudiantes, padres y las autoridades del centro educativo, y medidas para reforzar la vigilancia y la seguridad de los adolescentes.

El día de mayor violencia fue el jueves pasado por la tarde, pero los incidentes ya se venían registrando por lo menos desde el miércoles. Uno de ellos quedó registrado por los celulares de quienes participaban de la pelea y observaban, y se viralizó en las redes sociales. El episodio, que incluyó hasta el uso de una picana eléctrica, comenzó en las afueras del Zorrilla, siguió frente al liceo José Pedro Varela y continuó en los alrededores.

De todos modos, lo que encendió las alarmas fue que estos hechos no quedaron allí sino que en las horas siguientes se divulgaron amenazas de un tiroteo. Las autoridades policiales y de Inteligencia trabajaron para reunir información que permitiese determinar si las clases debían suspenderse o no.

Tras el fin de semana, autoridades de Secundaria decidieron que tanto el Zorrilla como el Varela debían abrir este lunes. “Las clases se dictarán con normalidad en todo el país”, dijo a El País el subdirector de Secundaria, Óscar Yañez.

Según supo El País, las autoridades decidieron junto a los padres presentar una denuncia penal ante la Comisaría 5° para que se investiguen los episodios y las amenazas. También se acordó el refuerzo en el patrullaje de la zona y una guardia policial durante todo el horario de la institución.

Según especificaron desde el centro educativo, la jornada viene desarrollándose con normalidad. El Centro de Estudiantes del liceo se reunirá este lunes a la tarde y evaluará las medidas adoptadas por las autoridades. Según expresan en sus redes sociales, entienden que, si bien la guardia policial es “necesaria”, no es una solución a largo plazo.

Juana Escobar, representante del gremio, dijo a Telemundo que el ambiente en el liceo está “apagado” y “angustiado”.