Gobierno define si se construye el megabasurero en Canelones

Unos cien vecinos y productores de Canelones se manifestaron ayer frente a la Torre Ejecutiva en rechazo al megabasurero que se pretende construir en Cerro Mosquitos, cerca de la localidad de Soca.

Ana Mangado, una de las voceras del grupo, dijo a El País que en una reunión que mantuvieron con Luis Lacalle Pou en los primeros días de febrero, el presidente les manifestó su disconformidad con el proyecto, aprobado por la anterior gestión nacional y departamental del Frente Amplio.



“La exministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, firmó la autorización para la obra. Y los vecinos, en los primeros días de marzo, presentamos un recurso de revocación jerárquico y administrativo, dejándoles la opción a la nueva ministra (Irene Moreira) y al presidente de revocar el proyecto. A partir de ahí empezaron a correr 200 días. En los primeros 150 lo podía revocar la ministra, aunque eso no ocurrió. En los 50 restantes lo puede hacer Lacalle Pou. El plazo vence en dos días”, explicó Mangado.

El viceministro de Ambiente, Gerardo Amarilla, declaró ayer a El País que la secretaría de Estado “está totalmente al tanto del tema”, de los informes de impacto ambiental, del proyecto de la empresa privada y de los recursos de los vecinos. “Sé que se vence un plazo ahora, pero eso no quiere decir que el tema se resuelva por sí o por no. Estamos estudiando todas las alternativas y posibilidades”, señaló.



En tanto, el ministro de Ambiente, Adrián Peña dijo a El País que mañana se reunirá con Lacalle Pou y que luego el gobierno se pronunciará sobre el tema.



Vecinos y productores movilizados.

Desde hace más de un año, vecinos y productores de Canelones se vienen movilizando en contra de esta obra que, sostienen, tendrá un impacto ambiental irreparable. Esto los ha enfrentado a la Intendencia de Canelones y también al anterior gobierno de Tabaré Vázquez.



El exintendente de Canelones y actual candidato, Yamandú Orsi, publicó recientemente en El Observador una carta bajo el título “Seamos Serios” en la que defiende la viabilidad y sostenibilidad ambiental y ecológica del proyecto. Allí advierte que la idea es “construir una moderna planta de tratamiento de residuos”, y que esta incluirá “un relleno sanitario” que cumpla con “todos los lineamientos indicados” por organismos internacionales como las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Poco después, los vecinos movilizados le respondieron con otra misiva: “Canelones alberga al 25 % de los productores familiares de nuestro país. Si el objetivo es sacar basura de las calles para enterrarla en el campo productivo, ¿dónde produciremos alimentos?”, se preguntaron.



Entre los manifestantes que leyeron ayer una proclama frente a la Torre Ejecutiva se encontraba el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, quien señaló a El País que proyectos para el tratamiento de la basura como el planteado en Canelones “ya no se usan más”.



“Hay que gestionar la basura de otra manera en Uruguay, se está eligiendo un lugar que está sano y un procedimiento que es antiguo, se debe hacer todo distinto”, indicó.

Manifestantes reclamaron por creación de megabasurero. Foto: Francisco Flores.

El diputado dijo que espera que el gobierno, que impulsó la creación del Ministerio de Ambiente, le encuentre una solución al problema. Y comentó que él personalmente hizo gestiones “al más alto nivel” para que eso ocurra.



Como diera cuenta El País, hace 15 días el diputado nacionalista Alfonso Lereté envió una carta al Ministerio de Ambiente planteando su preocupación por el proyecto.



“Desde el momento que la Intendencia de Canelones, a través de la Licitación Pública Internacional 2017/08, propone instalar el vertedero de residuos sólidos del departamento, el proyecto ha tenido variantes significativas que dejan como resultado un impacto medioambiental que tendría consecuencias negativas para una zona del departamento que entre sus principales atractivos tiene un paisaje de alta calidad ambiental”, destacaba la carta del diputado canario.

Informe favorable.

Un informe del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), fechado el 27 de marzo de este año, señala que si bien “no hubo un análisis exhaustivo de las actividades rurales y turísticas de la zona”, se entiende que su inclusión en el estudio de impacto ambiental “no modificaría las conclusiones de la evaluación”.



“Para que ocurra un impacto significativo a las actividades productivas planteadas por los recurrentes, primero debería ocurrir una alteración significativa a los factores del medio donde se desarrolla la actividad, específicamente una alteración a la calidad de las aguas superficiales, subterráneas, alteración a la calidad de aire y afectación del suelo”, destaca el documento de la cartera.



Y agrega: “En primer lugar no se prevé contaminación de las aguas subterráneas ni superficiales bajo la operación normal del relleno. En segundo lugar, de la evaluación de la generación de olores se concluye que solamente en situaciones puntuales (condiciones de bajas velocidades del viento y atmósfera estable, como puede ocurrir algunos días al año) se podrían percibir olores a distancias mayores a 570 metros y no habrá otro tipo de contaminantes nocivos al aire. Por último, el suelo del entorno no recibirá emisiones provenientes del relleno planteándose las medidas necesarias para evitar voladuras de residuos afuera del predio”.