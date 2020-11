Un femicidio cada 16 días: 76% de mayores de 15 padecieron violencia de género en su vida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada 16 días una mujer muere en Uruguay víctima de femicidio. Así lo advierten los datos de Mujeres de Negro a los que accedió El País. La ONG recabó la información de los homicidios -con el agravante de que la víctima fue asesinada por el solo hecho de ser mujer- sucedidos entre diciembre de 2019 y octubre de este año. Se trata de 21 casos (tres en diciembre y 18 ya en 2020).

Esta Noche Buena será de todo menos “buena” para la familia de Lorena González. En la cena navideña, si es que la habrá, faltarán en la mesa Lore -como la llamaban- y su hermana. Ambas fueron asesinadas en la Navidad pasada, cuando poco después de las doce, tras el estruendo de los fuegos artificiales, la expareja irrumpió en la casa en la que celebraban y, tras saltar el portón de ingreso a la vivienda, se abalanzó hacia la primera de las víctimas y le efectuó tres dispararon. La hermana, en un intento desesperado por proteger al resto de la familia, recibió otro balazo en el pecho y murió.

Su historia es una más dentro de una estadística. Pero para esa familia que, a casi un año de la tragedia, aún espera el juicio que condene al asesino, es bastante más. También lo es para el pequeño de 11 años que quedó huérfano. Su padre, el victimario, jamás tuvo el más mínimo remordimiento. “Ahora estoy en paz”, dijo a la Fiscalía el hombre sin conmoverse.

En la pasada Navidad, otro hombre agredió a su expareja con un fierro de correr las brasas de un parrillero. La golpeó en la cabeza, en su rostro y también en sus brazos. Luego con un arma blanca apuñaló a la hija de la mujer, la que había intentado protegerla. Su exesposa se salvó; la joven, en cambio, falleció por el ataque.

De ahí en más, el derrotero de casos no se detuvo. Alicia murió al caer de un edificio, a Gabriela la mataron de un golpe en la cabeza, a Gloria la encontraron en un monte y tenía marcas de violencia, a Zulema su novio la asesinó con una cuchilla y luego se suicidó, el cuerpo de Mayra estaba desaparecido desde 2018 y la encontraron en agosto pasado, a Mariana su pareja la persiguió hasta la casa de un vecino a la que le fue a pedir refugio, estaba con sus dos hijas cuando la mató.

Un 76,7% de las mujeres de 15 años o más que residen en Uruguay vivieron situaciones de violencia basada en género en algún momento de su vida. Son 1.100.000 mujeres.



El dato pertenece a la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia basada en Género y Generaciones de 2019, la que fue presentada ayer por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en el marco del Día Internacional de la Eliminación de todas las formas de Violencia contra Mujeres.

De acuerdo a la encuesta, el principal agresor es una persona desconocida, “en general de género masculino (97,8%)”. Además, un tercio de las mujeres dijo que vivió violencia basada en género en la calle o vereda. Luego, el 13,1% en el transporte público y el 9,6% en fiestas, boliches, bares, pubs y conciertos.

Marcha que se realizó ayer desde la explanada de la Intendencia a la Plaza Libertad. Foto: Marcelo Bonjour

A su vez, un 17,9% de las mujeres que trabajó como asalariada vivió violencia en el ámbito laboral. “Se identifica como principal agresor el jefe/a o directivo/a, que en un 84,9% de los casos es varón”, indica el trabajo.



“El porcentaje de mujeres que vivieron violencia basada en género durante la infancia se sitúa en 37,1%, es decir, casi cuatro de cada diez uruguayas. Representa aproximadamente 540.000 mujeres”, agrega.

Sobre la violencia en el contexto de la familia actual, un 18,4% -265.000 mujeres aproximadamente- reportó situaciones de violencia.



En relación a las parejas, un 47% de las encuestadas respondió que vivió situaciones de violencia basada en género por parte de la pareja o expareja a lo largo de la vida y 19,5% en el último año.

Más medidas.

Inmujeres realizó un acto ayer en el que se rindió cuentas de lo realizado desde el Día Internacional de la Eliminación de todas las formas de Violencia contra las Mujeres del año pasado.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Bernadette Minvielle, indicó que, por ley, se prevé la creación de tres juzgados especializados en violencia doméstica, que estarían ubicados en departamentos al norte del río Negro.



“Creemos que allí están habiendo más vulnerabilidades y dificultares de acceso a la Justicia”, indicó Minvielle y explicó que, además, varios juzgados penales del Código Penal viejo se van a convertir en especializados en violencia doméstica.

El proyecto de ley de Presupuesto iba a suspender la creación de juzgados multimateria de género, pero el Frente Amplio y el Partido Colorado votaron en comisión para que se mantenga la asignación presupuestal. La vicepresidenta Beatriz Argimón también votaría en esa línea cuando ingrese al Plenario.

Por su parte, el fiscal de Corte Jorge Díaz, recordó que cumplió con el compromiso establecido de llegar a siete fiscalías que estén especializadas en esta materia. “El femicidio es la expresión más brutal del patriarcado”, aseguró.



“Con esta figura penal y la ley que la tipifica no se previene el delito, pero sí se castiga más severamente a los hechos que nos parecen más graves”, dijo Díaz y expresó que en el último mes hubo pedido de prisión de entre 25 y 30 años de cárcel por femicidios cometidos en Bella Unión, Libertad y Florida.

Ministerio del Interior.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, mencionó las tareas que se llevan adelante por parte de su cartera. En esta línea aseguró que se pasó de 1.200 a 1.700 tobilleras electrónicas. Además, aseguró que la cartera invierte US$ 23 millones al año en políticas de género. Y advirtió: “El combate a este flagelo no solo es prioridad del Estado, sino de toda la sociedad”.



Mónica Bottero, directora de Inmujeres, destacó, al referirse al Presupuesto, que se designaron las unidades de género en todas las jefaturas (porque no había en todas), se aumentó en $ 80 millones el presupuesto solo para Inmujeres, para el sistema de respuesta”. Y aun así, reconoció, “no alcanza porque solo se cubre un 30% de la ley contra la violencia de género”.

MSP no supo de la marcha y entonces no fiscalizó Los colectivos que participaron de la marcha que se realizó ayer desde la explanada de la Intendencia a la Plaza Libertad no notificaron al MSP, y como este no supo del evento no fiscalizó, señalaron fuentes de la cartera a El País. Mujeres de Negro, que suele organizar esta marcha cada año, no participó y llamaron, en cambio, a una movida a través de las redes. Los colectivos que sí convocaron llamaron al uso de tapabocas y a mantener la distancia, pero El País constató que hubo incumplimientos.