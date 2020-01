180 días de prisión preventiva para el hombre que tiró a su pareja desde un balcón

Sylvia Lovesio, fiscal especializada en Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de cuarto turno, imputó a un hombre por homicidio muy especialmente agravado, por femicidio en grado de tentativa (entre otros delitos) y pidió 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación, informó Fiscalía.

Sobre las tres de la mañana del primer día del año una mujer de 24 años estaba junto a su pareja, de 35, celebrando en un apartamento de Montevideo.



En ese momento ambos salieron al balcón del edificio y comenzaron a discutir. Ella le decía que se fuera pero el hombre, según denunció la mujer, la agarró del brazo derecho y le dijo que no se iba a ir a ningún lado.



La joven intentó soltarse pero su pareja la empujó por el balcón ubicado en un segundo piso, que da hacia el patio del edificio. Luego el agresor bajó hasta el patio y, al ver que la mujer aún seguía con vida, la cargó y la llevó hasta el apartamento.



Nueve horas más tarde, según el parte policial al que accedió El País, ella le pidió al hombre para llamar a su madre. Después de ese contacto por teléfono, la víctima fue trasladada al Hospital Español. En ese centro de salud se le diagnosticó que tenía fractura de pelvis y hueso calcáneo (uno de los huesos del pie).



La mujer fue dada de alta pero debido a la agresión se dispuso una custodia policial. El hombre, por su parte, negó lo denunciado por su pareja. Dijo, en cambio, que estaban juntos “disfrutando de las fiestas”, que mantuvieron relaciones sexuales, “comieron, tomaron y consumieron drogas”, según consta en el parte.



Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.