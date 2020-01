Dos intentos de femicidio en 48 horas en Montevideo: uno en Malvín y otro en el Cerro

Eran las tres de la mañana del primer día del año. La mujer, de 24 años, estaba junto a su pareja, de 35, celebrando en un apartamento de Malvín.

En ese momento ambos salieron al balcón del edificio y comenzaron a discutir. Ella le decía que se fuera pero el hombre, según denunció la mujer, la agarró del brazo derecho y le dijo que no se iba a ir a ningún lado.



La joven intentó soltarse pero su pareja la empujó por el balcón ubicado en un segundo piso, que da hacia el patio del edificio. Luego el agresor bajó hasta el patio y, al ver que la mujer aún seguía con vida, la cargó y la llevó hasta el apartamento.

Nueve horas más tarde, según el parte policial al que accedió El País, ella le pidió al hombre para llamar a su madre. Después de ese contacto por teléfono, la víctima fue trasladada al Hospital Español. En ese centro de salud se le diagnosticó que tenía fractura de pelvis y hueso calcáneo (uno de los huesos del pie).



La mujer fue dada de alta pero debido a la agresión se dispuso una custodia policial. El hombre, por su parte, negó lo denunciado por su pareja. Dijo, en cambio, que estaban juntos “disfrutando de las fiestas”, que mantuvieron relaciones sexuales, “comieron, tomaron y consumieron drogas”, según consta en el parte.

El agresor, según indicaron fuentes del caso a El País, fue detenido ayer y será acusado en las próximas horas por Sylvia Lovesio, fiscal especializada en Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de cuarto turno. Todo indica que eso sucederá este sábado.

Otro caso en el Cerro.

“Solo miraba a mi madre, como desorbitado y totalmente descontrolado, a lo que nos encerró y dijo que iba a matar a mi madre y poner más balas en el arma”. Eso fue lo que declaró una niña de 12 años cuando vio a la pareja de su madre amenazándola de muerte, según consta en un dictamen fiscal. Este intento de femicidio en el Cerro ocurrió a menos de 48 horas del episodio en Malvín.



Cerca de las 5.30 de la mañana del 30 de diciembre, el agresor comenzó a ponerse violento con su pareja. El hombre, de 33 años, insultó a la mujer. Ambos vivían juntos desde hace nueve años y con ellos vivía la niña de 12 años, hija de la víctima, y otra de cinco años, hija de ambos. Según la investigación fiscal, los episodios de violencia comenzaron cuatro meses atrás pero se “agravaron” luego del 24 de diciembre.

En determinado momento de esa noche, el hombre comenzó a gritar y agredir a la mujer frente a las hijas. La de 12 años le pedía que se calmara. Pero el agresor, lejos de tranquilizarse, empezó a disparar desde el patio de la casa. Seis veces disparó, mientras gritaba: “te voy a matar, voy a cargar el arma y vuelvo por vos”. Luego se quedó sin balas. La mujer pidió a su hija, una vez que el hombre se fue, que llamara al 911. Ella, mientras, le pedía ayuda a una vecina.



El hombre se fue en el auto y las tres se escondieron en la casa de un vecino. La Policía llegó al lugar y, ya sabiendo la marca del auto del agresor, lo esperó. Cuando regresó, con el arma cargada, los agentes lo detuvieron.



El hombre fue imputado por un delito especialmente agravado debido a que se cometió en presencia de menores, y muy especialmente agravado por la tentativa de femicidio.



La fiscal del caso, Sylvia Lovesio, solicitó 180 días de prisión preventiva para el agresor mientras se espera una acusación fiscal final en este caso.

La directora de políticas de género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, manifestó en conferencia de prensa este martes 31 de diciembre que 2019 terminó con aproximadamente 40.000 denuncias por violencia de género . “De esas 40.000 denuncias, el 50% tiene medidas cautelares. Si a las tobilleras las tomamos como única solución, no van a ser suficientes”, afirmó Zabaleta. No obstante, “el número que estamos empleando es un número altísimo. Y hay que poner el foco en acompañarlo de otro tipo de medidas”, agregó. Para Zabaleta se debe “tener menos tolerancia ante los incumplimientos de medidas de no acercamiento”. “Es momento de reconocer que estamos ante un problema y que lo tenemos que conversar en todos los ámbitos”, finalizó la directora.

Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.