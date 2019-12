El 2019 termina con 40.000 denuncias de violencia de género

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras la resolución del presidente Tabaré Vázquez en la que se declara el estado de emergencia nacional en materia de violencia de género, la directora de políticas de género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, manifestó en conferencia de prensa que "es momento de reconocer que estamos ante un problema y que lo tenemos que conversar en todos los ámbitos".

A su vez, July Zabaleta, cree que esta declaración "ayuda muchísimo". La resolución, agrega, tiene temas que se han ido "trabajando incansablemente". Y además "tiene temas que reclamaba la sociedad civil".

En relación a las tobilleras, dijo que se habían "comprometido a terminar el período con 600. Hemos visto que no fue suficiente, entonces en este momento tenemos 1.000 que corresponden al monitoreo de 2.000 personas en forma simultánea. La idea es incorporar 200 casos más al programa". Estas 200 tobilleras llegarán en un mes, aproximadamente.



La directora agregó que el 2019 termina con aproximadamente 40 mil denuncias por violencia de género. "De esas 40 mil denuncias el 50% tiene medidas cautelares. Si a las tobilleras las tomamos como única solución no van a ser suficientes" No obstante, "el número que estamos empleando es un número altísimo. Y hay que poner el foco en acompañarlo de otro tipo de medidas".



Para July Zabaleta se debe "tener menos tolerancia ante los incumplimientos de medidas de no acercamiento" y "si hay prisión que sea prisión o buscar otras alternativas, pero no que la persona quede en libertad y que la víctima entre a programa de tobilleras o custodia (...)".



"Lamentablemente los femicidios siguen ocurriendo. No podemos decir que hayan aumentando, el pico más alto fue en 2012, pero así exista un solo femicidio no podemos quedarnos tranquilos. Entendemos que se necesita es que las herramientas que hay se usen bien. Por otro lado, se necesita el compromiso de todas las personas, no solamente de quienes trabajamos en las instituciones (...) precisamos más varones hablando de estas temáticas", agregó.



"Es momento de reconocer que estamos ante un problema y que lo tenemos que conversar en todos los ámbitos", dijo para culminar la conferencia de prensa.