Vázquez declara el estado de emergencia nacional en materia de violencia de género

El presidente Tabaré Vázquez dictó este lunes una resolución presidencial en el Consejo de Ministros que declara el estado de emergencia nacional en materia de violencia de género.

El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, explicó que “se venía trabajando en un plan y analizando la declaración desde antes de los lamentables femicidios de estos días”.



Roballo agregó que el plan será presentado “a las autoridades que asumirán” el próximo gobierno “para darle continuidad a esta política pública”. En declaraciones a la web de Presidencia, el jerarca explicó que al mismo tiempo “se están disponiendo medidas concretas para incidir en esta grave situación”.



En ese sentido se destacó la ampliación del programa de tobilleras electrónicas con la compra de 200 unidades más, que incrementarán el stock a 1.200 a nivel nacional.

Roballo afirmó que el trabajo se realizó en el marco de la aplicación de la Ley Integral de Género. Si bien destacó que se logró un avance con la misma, “requiere un despliegue permanente de todo su campo de acción”.



Además resaltó la necesidad de insistir en el planteo de una transformación cultural profunda, “en donde el Estado, organizaciones sociales, además de todos los integrantes de la comunidad, particularmente los varones, tenemos la obligación de revisar las conductas cotidianas, la forma de valorar o desvalorizar, en la manera de expresar las emociones y los afectos”.



Roballo finalizó haciendo hincapié en que “la lucha por una vida libre de violencia de género implica un cambio en las matrices culturales en las que se apoyan los vínculos autoritarios y de dominación hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres de todas las edades”.



Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.