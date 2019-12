Femicidio en La Comercial: dijo "feliz Navidad", se fue de la casa, regresó y las mató

Lorena Suárez se había reunido con toda su familia para festejar la Navidad. Su sobrino estaba haciendo un asado en el frente de la casa y por eso el portón de la entrada estaba abierto.

William Alcides Fanz, expareja de Lorena, salió de la pensión donde vive en Goes y se dirigió a esa vivienda ubicada en Juan José de Amézaga y Duvimioso Terra, en La Comercial. El hombre cruzó el portón y entró a la vivienda con una caja de vino. Luego le pidió a Lorena que la abriera y le pusiera hielo. Ella, que le tenía miedo, accedió. Alcides Fanz después quiso saludar al hijo de 11 años, que tiene en común con su expareja, pero el niño se negó a verlo.



Pasaron unos 15 minutos y el sobrino de Lorena avisó a sus familiares que el asado estaba pronto. Ahí le dijeron al hombre que se fuera porque iban a comer. “Feliz Navidad”, dijo él y se fue del lugar.

Pero cuando la familia estaba de sobremesa, la expareja de Lorena volvió a la casa. El portón ya estaba cerrado, pero el hombre lo saltó y después sacó un revólver de su cintura. Luego de entrar a la vivienda realizó tres disparos contra su expareja y luego contra María Rita De Los Santos, su excuñada. Ambas murieron. La hija de Rita salió corriendo a pedirle ayuda a una vecina, que fue la que dio aviso a la Policía. El hombre huyó por la azotea de la casa y fue detenido más tarde en la habitación de la pensión donde vivía.

“Reconozco y me hago cargo que yo fui e hice disparos hacia Lorena y en uno de los disparos se me cruzó Rita en la línea de tiro”, dijo el femicida ayer en una audiencia judicial mientras tiraba su cuerpo hacia atrás sentado en una silla, y cruzaba los brazos.



La fiscal de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica de 3° Turno, Sandra Boragno, solicitó que se impute de tres delitos al agresor: homicidio muy especialmente agravado (por femicidio), homicidio y desacato. Además solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva por 180 días a la espera de una acusación fiscal final. El juez penal Gonzalo Arzuaga hizo lugar al pedido.

“¿A dónde voy a ser trasladado?”, preguntó el femicida tras la audiencia. El juez la respondió que el encargado de esa decisión es el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). El imputado se paró, acomodó sus manos en la espalda como si estuviera esposado y después abandonó la sala.



Restricciones vigentes.

El agresor había estado en pareja con Lorena durante 10 años, pero la relación había terminado hace cinco. El 9 de abril de 2018, según la investigación fiscal, Lorena denunció que tanto ella como su hijo eran víctima de violencia doméstica por parte de su expareja. En esa ocasión dijo que el padre de su hijo, cuando llevaba al niño de regreso con ella, los amenazaba de muerte. Por su parte, el niño le dijo a su madre que le tenía miedo al padre y que en la casa de él tenía un revolver y proyectiles.



Luego de esa denuncia, el hombre fue imputado por un delito de violencia doméstica y un delito de porte de arma en lugar público. La pena que cumplió fueron seis meses de libertad vigilada y prohibición de acercarse a su expareja y su hijo. El 3 de julio de 2019 Lorena volvió a denunciarlo y se volvió a fijar la prohibición de acercamiento. La noche que asesinó a Lorena y a su hermana esa medida estaba vigente.

Segundo caso.

Empezó a discutir con su expareja porque “no había preparado la ensalada”. Eso fue lo que le dijo al fiscal de Delitos Complejos Enrique Rodríguez el hombre que mató en Nochebuena a Antonella Beau, la hija de su exmujer. Un mes antes se había separado de la mujer pero se había mudado a una casa contigua ubicada en el mismo predio en el barrio Flor de Maroñas.



El 24 de diciembre, cerca de las 22:00 horas, el agresor -que no tenía antecedentes penales- fue hasta la casa de su expareja. Allí estaba la mujer con su hija de 18 años y su nieto de dos. Luego de una discusión, el hombre la agredió con un removedor de brazas. La hija se interpuso para defender a su pequeño hijo y a su madre y el agresor agarró un cuchillo y atacó a la joven de 18 años frente a su hijo de dos. La mujer murió.



Al otro lado de la casa de las víctimas vive la hermana del homicida. Al escuchar los gritos fue hasta el lugar y vio cómo su hermano agredía a la hija de su expareja.

En ese momento, según la investigación fiscal, el hombre desistió del ataque y se fugó. Ayer fue imputado por un homicidio muy especialmente agravado por la presencia de un menor y un delito de lesiones personales.



“El menor estaba durmiendo”, dijo el homicida durante la audiencia judicial. Sobre el final y antes de retirarse de la sala, pidió no ir al Comcar y argumentó que ahí está recluido el padre de Antonella.

La muerte de Lorena y Rita conmueve a Guichón

Lorena Suárez y Rita de los Santos nacieron en Paso de la Cruz, una pequeña localidad de Río Negro. Con el paso de los años se mudaron a la cercana Guichón, Paysandú, una ciudad de 5.000 habitantes. Allí estudiaron y obtuvieron sus primeros trabajos. El asesino nació y se crió en esa ciudad sanducera, se lo recuerda como una persona problemática y violenta que en su primera juventud tuvo problemas con la Justicia, según contó a El País la alcaldesa de Guichón, Lourdes Suárez. Los vecinos recuerdan que fue a prisión por casos de desorden público y que llegó a dar vuelta varios autos con ayuda de un cómplice. En el año 2018 Lorena participó de un reencuentro de compañeros de liceo de Guichón. Allí comentó que, si la actividad se repetía el año siguiente, ella no podría estar porque atravesaba problemas familiares que por dos o tres años la tendrían fuera de la localidad, según el relato que Suárez hizo anoche a El País.



El doble homicidio sacudió a Guichón. “Hay una gran tristeza, la gente habla del caso en todos lados”, explicó la alcaldesa. En los primeros días de diciembre la localidad sufrió otro femicidio. Un hombre de la ciudad mató a su esposa delante de uno de sus hijos y luego se quitó la vida. Los excompañeros liceales de Lorena se mostraron muy conmovidos, según afirmó la alcaldesa.



Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.