Imputaron por femicidio, homicidio y desacato al asesino de su expareja y excuñada

El juez Gonzalo Arzuaga dio lugar al pedido fiscal e imputó este jueves a William Alcides Fanz, quien asesinó en la madrugada del 25 de diciembre a su expareja, Lorena Suárez, de 38 años, y a su excuñada, Rita del Carmen De Los Santos, de 48 años. Se le determinó prisión preventiva por 180 días por los delitos de homicidio, homicidio muy especialmente agravado (femicidio) en reiteración real y un delito de desacato en reiteración real.

La fiscal del caso, Sandra Boragno, dijo en rueda de prensa tras la audiencia que el imputado, de 45 años, admitió los hechos. Tenía antecedentes penales, el último en 2018 por violencia doméstica. En esa oportunidad fue condenado a seis meses de prisión en un proceso abreviado, recordó la fiscal.

Fuentes de la investigación dijeron a El País que el agresor -que vivía en una pensión ubicada en el barrio Goes- fue hasta la casa de la hermana de su expareja dos veces, ubicada en el barrio La Comercial, en la noche del 24 de diciembre. La segunda vez, cuando las víctimas estaban de sobremesa, ocurrió el hecho.

El agresor saltó el muro de la entrada de la casa de y atacó a las dos mujeres sin mediar palabra, comentaron testigos.

Cuando los agentes policiales llegaron vieron a De Los Santos tirada en el patio de la casa ya sin vida producto de un disparo en el pecho. Lorena Suárez aún tenía signos vitales y fue derivada de inmediato al Hospital Español.

La médica que la atendió determinó que la mujer tenía tres heridas de bala en su cráneo y pérdida de masa encefálica. Posteriormente fue derivada a Médica Uruguaya, donde murió en la mañana del jueves.

Fuentes policiales indicaron a El País que uno de los testigos del crimen, un joven de 28 años, estaba con las víctimas cuando sucedió el ataque y dijo a los agentes que mientras festejaban la Navidad el hombre entró a la casa y , sin decir nada, atacó a las dos mujeres y luego huyó.

Según informó Subrayado, la hija de la fallecida, de 13 años, corrió por la azotea y le pidió ayuda a una vecina. La vecina fue quien alertó a la Policía.



Agentes fueron a la pensión donde vivía el agresor y lo detuvieron. También se incautó el arma homicida.

Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.