180 días de prisión preventiva para el asesino de la joven de 18 años en víspera de Navidad

En la tarde de este jueves la jueza Marcela Vargas hizo lugar al pedido fiscal e imputó al hombre que asesinó a una joven de 18 años, hija de su expareja, el pasado 24 de diciembre, con 180 días de prisión preventiva por un delito de homicidio especialmente agravado por la presencia de un menor en régimen de reiteración real y un delito de lesiones personales.

El hombre, de 39 años y sin antecedentes, se presentó de forma voluntaria sobre las 9 de la mañana de este jueves en la Fiscalía admitiendo el hecho, que sucedió frente al hijo de la fallecida, de dos años de edad, sobre las 22:00 del martes en la casa de su expareja en Flor de Maroñas, ubicada en la calle Manuel Acuña esquina Calle 4.

La Policía fue alertada de esta situación a través de una llamada al 911. Quien se comunicó dijo que había dos mujeres, madre e hija, lesionadas a raíz de una “discusión”. La madre presentaba un corte en el rostro, y la hija tenía una herida de arma blanca con un “cuchillo insertado en el tórax”, de acuerdo al parte policial al que accedió El País.

La joven fue trasladada al Hospital Pasteur, donde se constató su fallecimiento a la hora 04:05 del 25. Su madre, de 35 años, hacía un mes que había terminado la relación con el agresor. El hombre -que vivía en la casa de al lado- primero había golpeado a su expareja en la frente con un fierro removedor de brasas mientras ella cenaba en Nochebuena con su hija y su nieto. Luego de ese ataque hirió a la hija de su expareja con el cuchillo.

Violencia doméstica



Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.