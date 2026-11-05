El País lanza el tráiler del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"

El País lanza hoy, 5 de noviembre de 2026, el tráiler del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia". La investigación sonora se publicará de forma íntegra el próximo jueves 12 de noviembre en la web de El País y en Spotify.

El podcast insumió meses de investigación, búsqueda de archivo y se realizaron 18 entrevistas a víctimas, testigos, historiadores y más personas vinculadas a este hecho que ocurrió hace 55 años.

¿De qué trata este nuevo podcast de El País?

1 / 8: Fotos de archivo del accidente que ocurrió en Kibón en 1971 (Foto: Archivo El País) 2 / 8: Fotos de archivo del accidente que ocurrió en Kibón en 1971 (Foto: Archivo El País) 3 / 8: Fotos de archivo del accidente que ocurrió en Kibón en 1971 (Foto: Archivo El País) 4 / 8: Fotos de archivo del accidente que ocurrió en Kibón en 1971 (Foto: Archivo El País) 5 / 8: Fotos de archivo del accidente que ocurrió en Kibón en 1971 (Foto: Archivo El País) 6 / 8: Fotos de archivo del accidente que ocurrió en Kibón en 1971 (Foto: Archivo El País) 7 / 8: Fotos de archivo del accidente que ocurrió en Kibón en 1971 (Foto: Archivo El País) 8 / 8: Fotos de archivo del accidente que ocurrió en Kibón en 1971 (Foto: Archivo El País)

En noviembre de un tumultoso 1971, dos semanas antes de las elecciones presidenciales en las que se enfrentaron Seregni, Wilson y Bordaberry, ocurrió una brutal tragedia durante una celebración organizada por la Armada.

El evento había sido fuertemente promocionado para presentarle a la sociedad los dos helicópteros de guerra marca Sirkorsky cuyo proceso de adquisición por parte de la Armada había generado un fuerte revuelo parlamentario, siendo cuestionado incluso por la Fuerza Aérea.

Aquel 14 de noviembre era un domingo caluroso, ideal para hacer playa. Al Kibón se arrimaron más de 10.000 personas. La improvisada organización del evento, sumado a otros errores mayúsculos que se mantuvieron ocultos por décadas, terminó provocando la caída de uno de los aparatos durante la ejecución de una maniobra y el posterior choque con la otra máquina estacionada. El impacto generó un incendio y la voladura de los filosos metales de las aspas que causaron la muerte de ocho personas (tres de ellas niños) y heridas por mutilación en otros cuarenta de los presentes. Fue una escena de guerra, dicen los que estuvieron ese día.

Pese a la gravedad de los hechos, el asunto se resolvió en un rápido proceso de la Justicia Millitar, que no encontró responsables. Algunas víctimas cobraron una especie de indemnización escuálida. Otros, nada.

Unos meses después, el accidente quedó en segundo plano detrás los problemas de la época. Y después fue sepultado por la dictadura militar.

Algunos de los damnificados que sobrevivieron, y un grupo de familiares de los fallecidos esperaron pacientemente que el tiempo pasara. Por un lado, algunos participaron de un pintoresco juicio en Estados Unidos contra los fabricantes de los aparatos. Perdieron. Otras víctimas intentaron reabrir la causa en la Justicia Penal uruguaya cuando el Frente Amplio llegó a la presidencia, en 2005. Pensaban que podría ser juzgado como un delito de lesa humanidad. No lo lograron.

Las sucesivas administraciones del Ministerio de Defensa, sin excepción, guardaron silencio. Todas bloquearon, algunas más, otras menos, el acceso a la información. Nunca se reconoció la responsabilidad del Estado en la tragedia. Cincuenta y cinco años después de la tragedia, todavía no se les pidió perdón a las víctimas.

Lanzamiento exclusivo para suscriptores y cuándo se podrá escuchar

Previo al tráiler, algunos suscriptores de El País pudieron escuchar el primer episodio en un evento realizado en la Universidad Católica. El pasado 19 de octubre, junto a algunas de las víctimas, se reprodujo un video junto con el episodio que da inicio a una serie de seis episodios.

Desde el próximo jueves 12 de noviembre, todos podrán escuchar ese y los demás episodios de "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia", un podcast de El País conducido por Mariángel Solomita y Carlos Tapia.

Grabación del podcast Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia

La investigación y entrevistas fueron hechas por Mariángel Solomita y Carlos Tapia. El guion estuvo a cargo de Mariángel Solomita con la colaboración de Carlos Tapia. La edición fue realizada desde Argentina por Leo Pillows. Coordinaron el podcast Déborah Friedmann y Valentina Caredio.

La producción fue realizada por Mariángel Solomita, Carlos Tapia, Tatiana Schertz, Valentina Schwedt y Lucas Elmallian. Mientras que la grabación de entrevistas, por Lucas Elmallian. Este podcast fue grabado en los estudios de la Universidad Católica, a quien le agradecemos especialmente su generosidad.