El País invita a sus suscriptores a vivir la presentación de "Kibón: La fiesta que se convirtió en tragedia"

Aquel 14 de noviembre de 1971 era un domingo caluroso, ideal para hacer playa. Al Kibón se arrimaron más de 10.000 personas para presenciar la presentación a la sociedad de los dos helicópteros de guerra cuyo proceso de adquisión por parte de la Armada había generado un fuerte revuelo parlamentario. La improvisada organización del evento, sumado a otros errores que se mantuvieron ocultos por décadas, terminó provocando la caída de uno de los aparatos y el posterior choque con la otra máquina estacionada. El impacto generó un incendio y la voladura de partes de las aspas que causaron la muerte de ocho personas (tres de ellas niños) y heridas por mutilación en otros 40 de los presentes. Fue una escena de guerra, dicen los que estuvieron ese día.

Sobre este suceso, El País lanza su podcast "Kibón: La fiesta que se convirtió en tragedia", en el que se presenta la investigación realizada del hecho sobre el que las sucesivas administraciones del Ministerio de Defensa, sin excepción, guardaron silencio.

La presentación será el lunes 19 de octubre de 18 a 20.30 horas, en el Auditorio San José de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), que se encuentra en el Edificio San José, ubicado en la Av. 8 de Octubre 2733, en el Campus Montevideo.

En el lanzamiento exclusivo para suscriptores, se escuchará el primer episodio y se tendrá un espacio de conversación con los periodistas que lideraron la investigación, Carlos Tapia y Mariangel Solomita.

Pese a la gravedad de los hechos, el asunto se resolvió en un rápido proceso de la Justicia Millitar, que no encontró responsables. Unos meses después, el accidente quedó en segundo plano detrás los problemas de la época. Y después fue sepultado por la dictadura militar.

Nunca se reconoció la responsabilidad del Estado en la tragedia. Habiendo pasado 55 años de la tragedia, todavía no se les pidió perdón a las víctimas.

Los primeros 25 suscriptores que se inscriban recibirán una invitación para asistir junto a un acompañante a la presentación del podcast.

Entra aquí para obtener tu invitación al lanzamiento exclusivo de "Kibón: La fiesta que se convirtió en tragedia".