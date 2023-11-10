"Como Estado estamos llegando tarde y mal", dijo la titular de la Unidad de Víctimas, ante cifra de femicidios
En diez días hubo tres femicidios y un intento, dijo Mariela Solari, y destacó la juventud tanto de las mujeres asesinadas como de los victimarios.
Redacción El País
Octubre cerró con un femicidio en Las Piedras, cuando un funcionario policial asesinó a su pareja y luego se suicidó; el pasado lunes un hombre asesinó a su pareja de 29 años y se dio a la fuga, posteriormente fue abatido por la Policía; el miércoles la expareja de Mariana Rivero, una joven de 24 años que estaba desaparecida desde hacía 20 días, confesó haberla matado y hoy la Justicia lo imputó; este mismo viernes, la Policía investiga el caso de una mujer que está internada por una herida de arma de fuego e investigan a su pareja.
"Estamos en un noviembre de luto", dijo la directora de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía, Mariela Solari, en diálogo con Arriba Gente (Canal 10). La jerarca fue consultada respecto a si en el país debería estar funcionando un comité de crisis, a raíz de las cifras de violencia hacia las mujeres, a lo que respondió afirmativamente.
Ante estos hechos, planteó que la sociedad entra en un "estado de alerta". "Lo que nos está pasando es como estar de duelo, la realidad nos está mostrando que como Estado estamos llegando tarde y mal", dijo y resaltó que en los casos más recientes tanto las víctimas como los femicidas son muy jóvenes.
Para Solari se necesitan acciones proactivas en la medida en que ciertos abordajes institucionales han quedado "obsoletos", como aquellos que "están a la espera de que la víctima llegue", explicó.
"El desprecio hacia las mujeres es algo que se educa en todos los espacios en los que convivimos, se educa en la casa cuando no le tenemos respeto a las mujeres de nuestra casa, a las hermanas, a las mamás, a las novias de los papás, a las novias de los hermanos. Ese desprecio o respeto se educa en el hacer todos los días", sostuvo y planteó la posibilidad de identificar cómo se abordan estos temas en los espacios comunes.
"Los lugares de trabajo, cómo abordan esto los sindicatos en cada uno de los espacios de trabajo de las mujeres y de los varones, cómo se trabaja esto en los espacios donde vamos a comprar, en las grandes superficies de supermercados, cuáles mensajes hay que pueden advertir que esto está sucediendo y dónde pedir ayuda, en las peluquerías de varones, de mujeres, estoy diciendo los lugares por donde transitamos y donde hay que desnaturalizar que esto no pasa", apuntó.
Una mujer de 46 años permanece hospitalizada por una herida de arma de fuego. Le dispararon en la calle, en la esquina entre Manantiales y Cno. Domingo Arena, según indicaron a El País fuentes del Ministerio del Interior.
La policía fue alertada la noche del jueves y al llegar al lugar la víctima ya había sido trasladada por un vecino al Centro de Salud Dr. Badano Repetto, ahora permanece en el Hospital Italiano.
El principal sospechoso es un hombre de 55 años con el que mantenía una relación sentimental y que tiene antecedentes por rapiña, homicidio e indagatorias por violencia doméstica.
-
Imputaron al exnovio de Mariana Rivero por femicidio y vilipendio de cadáver; 180 días de prisión preventiva
Convocan a alerta feminista el próximo lunes por los femicidios de Mariana Rivero y Tatiana Martínez
Femicidio en Maldonado: mujer de 29 años fue asesinada por su pareja, que se dio a la fuga
Femicidio en Las Piedras: pareja tenía tres hijos en común, dos de ellos menores de edad; la decisión del INAU
¿Encontraste un error?