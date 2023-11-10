"Como Estado estamos llegando tarde y mal", dijo la titular de la Unidad de Víctimas, ante cifra de femicidios

Redacción El País

Octubre cerró con un femicidio en Las Piedras, cuando un funcionario policial asesinó a su pareja y luego se suicidó; el pasado lunes un hombre asesinó a su pareja de 29 años y se dio a la fuga, posteriormente fue abatido por la Policía; el miércoles la expareja de Mariana Rivero, una joven de 24 años que estaba desaparecida desde hacía 20 días, confesó haberla matado y hoy la Justicia lo imputó; este mismo viernes, la Policía investiga el caso de una mujer que está internada por una herida de arma de fuego e investigan a su pareja.

"Estamos en un noviembre de luto", dijo la directora de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía, Mariela Solari, en diálogo con Arriba Gente (Canal 10). La jerarca fue consultada respecto a si en el país debería estar funcionando un comité de crisis, a raíz de las cifras de violencia hacia las mujeres, a lo que respondió afirmativamente.

Ante estos hechos, planteó que la sociedad entra en un "estado de alerta". "Lo que nos está pasando es como estar de duelo, la realidad nos está mostrando que como Estado estamos llegando tarde y mal", dijo y resaltó que en los casos más recientes tanto las víctimas como los femicidas son muy jóvenes.

Para Solari se necesitan acciones proactivas en la medida en que ciertos abordajes institucionales han quedado "obsoletos", como aquellos que "están a la espera de que la víctima llegue", explicó.

"El desprecio hacia las mujeres es algo que se educa en todos los espacios en los que convivimos, se educa en la casa cuando no le tenemos respeto a las mujeres de nuestra casa, a las hermanas, a las mamás, a las novias de los papás, a las novias de los hermanos. Ese desprecio o respeto se educa en el hacer todos los días", sostuvo y planteó la posibilidad de identificar cómo se abordan estos temas en los espacios comunes.

"Los lugares de trabajo, cómo abordan esto los sindicatos en cada uno de los espacios de trabajo de las mujeres y de los varones, cómo se trabaja esto en los espacios donde vamos a comprar, en las grandes superficies de supermercados, cuáles mensajes hay que pueden advertir que esto está sucediendo y dónde pedir ayuda, en las peluquerías de varones, de mujeres, estoy diciendo los lugares por donde transitamos y donde hay que desnaturalizar que esto no pasa", apuntó.