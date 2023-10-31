Femicidio en Las Piedras: pareja tenía tres hijos en común, dos de ellos menores de edad; la decisión del INAU

Redacción El País

El jefe de Policía Canelones, Víctor Trezza, dio declaraciones este martes al mediodía donde dio detalles del femicidio y suicidio ocurridos en la madrugada en la localidad de Las Piedras. "Una noticia trágica que en parte toca a la familia policial", lamentó Trezza en conferencia de prensa.

Según confirmó el jefe de Policía, la pareja tenía tres hijos, de 18, 16 y 11 años. Desde la Dirección Departamental del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) respondieron a El País este martes que la Justicia aún no ha solicitado el amparo de la institución para hacerse cargo del niño ya que "probablemente esté al cuidado de alguien de su familia". "Quizá lo haga a posterior para que los equipos acompañen en el proceso, pero aún no se ha citado a la institución", remarcaron.

El pasado 12 de octubre, el hombre, un policía con 21 años de carrera, presentó una denuncia por “violencia física y psicológica” contra la mujer. Tras analizar la situación, la Justicia dispuso que ambos tuvieran medidas cautelares, no podían acercarse a menos de 500 metros por 180 días.

"El día 26 de octubre se habían cumplido todas las instancias, él se había retirado del hogar y quedaron los hijos en poder de la mujer", Explicó Trezza.

A pesar de las medidas cautelares vigentes, sobre las 23:00 horas de este lunes —según la información hasta ahora recopilada por la Policía— de común acuerdo la pareja se reencontró en el vehículo. "Y termina sobre las 2:30 horas", cuando el hombre se suicidó a metros de la comisaría especializada en violencia doméstica y de género de Las Piedras.

El hombre estaba de licencia, desarmado, puesto que en mayo había tenido una denuncia por parte de otra mujer por violencia de género. Así, el arma que utilizó para dispararle a la madre de sus hijos y posteriormente quitarse la vida, un revólver calibre 38, no la reglamentaria.