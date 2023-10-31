Femicidio en Las Piedras: un policía asesinó a su pareja y luego se suicidó a pocos metros de la comisaría

Redacción El País

Una mujer de 42 años fue asesinada por su pareja, un funcionario policial de 41 años, quien tras cometer el delito se suicidó frente a la comisaría especializada en violencia doméstica y de género de Las Piedras, según informó a El País la Jefatura de Policía de Canelones.

De acuerdo con lo que manifestó la Policía canaria, el hecho ocurrió en la madrugada de este martes. El hombre cometió el femicidio con un arma de fuego. Posteriormente, trasladó el cuerpo de la mujer en un auto y metros antes de llegar a la comisaría, en la intersección de Instrucciones y la vía férrea, se suicidó.

A mediados de octubre, el hombre había presentado una denuncia “por violencia física y psicológica” contra la mujer, por lo que ambos recibieron medidas. El funcionario se encontraba "de licencia reglamentaria, desarmado", puntualizó la Policía, y detalló que el arma utilizada en el crimen no fue la de reglamento.

La Policía investiga el lugar donde perpetró el asesinato el funcionario policial antes de quitarse la vida.