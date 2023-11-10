Imputaron al exnovio de Mariana Rivero por femicidio y vilipendio de cadáver; 180 días de prisión preventiva

El exnovio de la joven Mariana Rivero, asesinada a sus 24 años, fue imputado con 180 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial que lo señala como el principal sospechoso de haber cometido el crimen.

La joven había sido vista por última vez el pasado 20 de octubre y no se conocían detalles de su paradero hasta que el pasado miércoles su expareja confesó dónde estaban enterrados sus restos.

Mariana se había dirigido a la casa del hombre, que vivía con sus dos hermanos -no presentes en ese momento porque se encontraban trabajando-, en el barrio Tres Ombúes. El día anterior habían terminado su relación de pareja que duró tres años, y si bien no convivían, ella había dejado varias de sus pertenencias en la vivienda, por lo que el encuentro era para retirarlas.

Las cámaras de videovigilancia la registraron llegando cerca del mediodía; esta fue la última vez que se la vio. Lo único que se supo de ella fue cerca de las 18:00 horas, cuando “le envió” un mensaje a su padre diciendo que iría a Tres Cruces para comer con una amiga. Luego de la investigación de fiscalía se confirmó que el texto había sido enviado por su expareja.

Ya en la casa, comenzaron una discusión. Según relató luego de la audiencia el abogado Eduardo Sasson -en representación del padre de Mariana- la relación había sido tóxica y con episodios de violencia de género, “aunque no existieron denuncias formales”.

La información aportada por la fiscal de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica, Valentina Sánchez, es que la relación tuvo vaivenes, aunque a principios de octubre se habían comprometido con una alianza. En una de las oportunidades Mariana le manifestó su intención de cortar el vínculo y el joven le dijo: “si me dejás me mato”.

Además, él la acosaba por redes sociales cada vez que se separaban, creándose cuentas falsas para perseguirla, según contó el abogado Ignacio Durán en la tarde del jueves. En dos oportunidades -marzo y junio de este año- el ahora imputado tomó pastillas con alcohol para llamar la atención de Mariana. “Tenía una obsesión con ella”, dijo uno de los testigos.

Luego de discutir, el joven le dio un golpe en la cara y la intentó asfixiar. Después, de acuerdo al relato, la degolló y la desmembró para poder trasladar los restos a un descampado en Punta Yeguas.

Eso ocurrió el día siguiente, cuando le pidió a su madre una tarjeta STM, se tomó dos líneas de ómnibus y luego se transportó en taxi para ir al lugar. Según capturaron las cámaras de seguridad, sumado al testimonio del taxista y a la investigación posterior, el hombre llevaba una valija con una mochila y un bolso, donde trasladaba los restos. Los enterró en el descampado junto con el arma homicida y las pertenencias de Mariana. Luego volvió a su casa.

En los siguientes días, según cuenta Sasson, el joven le escribió al padre de Mariana para preguntarle si sabía algo de ella porque decía extrañarla, lo que el abogado considera “muy perverso”.

Se realizaron allanamientos y rastrillajes, aunque parecía no encontrarse el rumbo de la investigación. El joven se mostraba dispuesto a colaborar con el caso y aparentaba estar dolido con la desaparición de su expareja, aunque se terminaron confirmando las sospechas de que solamente lo hacía para despistar a los investigadores.

Debido a contradicciones y una declaración insostenible del agresor, el joven decidió confesar ante la Policía el pasado miércoles. Ese día, declaró durante la tarde y fue detenido cerca de las 16:00 horas, cuando narró dónde estaba enterrado el cuerpo.

Imputado

La audiencia se inició ayer sobre las 15:45 horas. El agresor allí sentado mostraba señales de ansiedad. Su pie izquierdo se movía rápidamente provocando ruido con las esposas que limitaban su movimiento. Luego de 35 minutos, la jueza Diovanet Olivera la dio por finalizada, formalizando al joven con prisión preventiva por 180 días por los delitos de homicidio muy especialmente agravado en calidad de femicidio en reiteración real y vilipendio de cadáver agravado.

La jueza entendió que existen pruebas contundentes para determinar que fue el autor, además de tener en cuenta testimonios de testigos, informes de STM, grabaciones de cámaras, reportes de antenas de celular, y otros elementos presentados por Fiscalía. La defensa del imputado no se opuso.

Imputación y el pedido de la familia a los abogados

La jueza Olivera dio lugar al pedido de Fiscalía de formalizar al exnovio de Mariana Rivero debido a múltiples pruebas presentadas en su contra. Además, tanto la fiscal como los abogados defensores de la familia solicitaron la prisión preventiva para el joven. Los motivos que se tuvieron en cuenta fueron el peligro de fuga debido a la pena que puede enfrentar -entre 15 y 30 años de cárcel-, el riesgo de entorpecer la investigación -como lo venía haciendo manipulando evidencia-, posible incidencia en testigos, además de la gravedad del delito en sí.

Si bien la condena final es inminente, resta conocer cuántos años de penitenciaría se le otorgarán. Con respecto a esto, los abogados Durán y Sasson dejaron claro el pedido que recibieron por parte de la familia de Mariana: “hacer lo posible para que se le aplique la pena más alta”.

“Es uno de los primeros pasos para poder lograr la justicia”, dijo Sasson, aunque remarcó que “nada le va a devolver la vida a su hija” -refiriéndose al padre de Mariana- “aunque es uno de los primeros pasos para lograr la paz”.