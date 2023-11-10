Convocan a alerta feminista el próximo lunes por los femicidios de Mariana Rivero y Tatiana Martínez

Redacción El País

La Coordinadora de Feminismos Uruguay convocó a una alerta feminista para el lunes 13 de noviembre, a las 19:00 horas en Plaza Libertad (Montevideo), para protestar por los femicidios de Mariana Rivero y Tatiana Martínez.

"Dos feminicidios en una semana. Nosotras, las de siempre y las de ahora, una vez más, nos encontramos en la calle para ser grito frente a tanto dolor", expresó la Coordinadora a través de las redes.

"Son llanto, rabia, rebeldía, lucha y grito en la memoria. Porque el heteropatriarcado volvió a arrancar la vida de una de nosotras", agrega la Coordinadora.

Ya son 20 las mujeres víctimas de femicidio en lo que va de 2023, según informó Andrea Tuana, presidenta de la organización El Paso. En todo 2022 se habían registrado 24 femicidios.

Este viernes el confeso femicida de Mariana Rivero será conducido ante la Justicia. El abogado de la familia de Mariana, Ignacio Durán, dijo que desde la familia le pidieron expresamente “no tener piedad”, y “que el asesino cumpla con la máxima pena posible”. En caso de ser condenado, la pena podrá ir entre 15 y 30 años de cárcel.