Femicidio en Maldonado: policía abatió de un disparo al hombre que mató a su pareja y se dio a la fuga

Redacción El País

La policía de Maldonado abatió de un disparo en la madrugada de este martes al hombre que mató a su pareja este lunes en una vivienda el cruce de Román Guerra y Hernandarias.

El hombre, de 35 años, según publicó Subrayado y confirmó El País con fuentes policiales, se resistió a ser detenido, hirió a un policía con un arma blanca y los agentes le efectuaron un disparo. Una ambulancia se hizo prensente en el lugar y constató el fallecimiento del agresor.

La víctima del femicidio, una mujer de 29 años, fue encontrada en el piso de su vivienda, con varios golpes en la cabeza y sangrando. Una vecina hizo la denuncia porque escuchó discusiones y gritos. Tras el asesinato, el hombre se había dado a la fuga.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Departamental de San Carlos de 1er. Turno y el Juzgado Letrado Especializado en Violencia basada en Género Doméstica y Sexual de 2º Turno de San Carlos.