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El País Información Policiales

Femicidio en Maldonado: policía abatió de un disparo al hombre que mató a su pareja y se dio a la fuga

La Policía lo encontró en la madrugada, el hombre se resistió a ser detenido e hirió a un policía, por lo que los agentes le efectuaron un disparo. Murió más tarde en el hospital local.

07/11/2023, 08:08
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Femicidio en Maldonado
Una mujer de 29 años fue asesinada por su pareja que se dio a la fuga
Foto: Ricardo Figueredo

Redacción El País
La policía de Maldonado abatió de un disparo en la madrugada de este martes al hombre que mató a su pareja este lunes en una vivienda el cruce de Román Guerra y Hernandarias.

El hombre, de 35 años, según publicó Subrayado y confirmó El País con fuentes policiales, se resistió a ser detenido, hirió a un policía con un arma blanca y los agentes le efectuaron un disparo. Una ambulancia se hizo prensente en el lugar y constató el fallecimiento del agresor.

La víctima del femicidio, una mujer de 29 años, fue encontrada en el piso de su vivienda, con varios golpes en la cabeza y sangrando. Una vecina hizo la denuncia porque escuchó discusiones y gritos. Tras el asesinato, el hombre se había dado a la fuga.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Departamental de San Carlos de 1er. Turno y el Juzgado Letrado Especializado en Violencia basada en Género Doméstica y Sexual de 2º Turno de San Carlos.

Femicidio en Maldonado: mujer de 29 años fue asesinada por su pareja, que se dio a la fuga

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