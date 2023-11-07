Femicidio en Maldonado: policía abatió de un disparo al hombre que mató a su pareja y se dio a la fuga
La Policía lo encontró en la madrugada, el hombre se resistió a ser detenido e hirió a un policía, por lo que los agentes le efectuaron un disparo. Murió más tarde en el hospital local.
Redacción El País
La policía de Maldonado abatió de un disparo en la madrugada de este martes al hombre que mató a su pareja este lunes en una vivienda el cruce de Román Guerra y Hernandarias.
El hombre, de 35 años, según publicó Subrayado y confirmó El País con fuentes policiales, se resistió a ser detenido, hirió a un policía con un arma blanca y los agentes le efectuaron un disparo. Una ambulancia se hizo prensente en el lugar y constató el fallecimiento del agresor.
La víctima del femicidio, una mujer de 29 años, fue encontrada en el piso de su vivienda, con varios golpes en la cabeza y sangrando. Una vecina hizo la denuncia porque escuchó discusiones y gritos. Tras el asesinato, el hombre se había dado a la fuga.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Departamental de San Carlos de 1er. Turno y el Juzgado Letrado Especializado en Violencia basada en Género Doméstica y Sexual de 2º Turno de San Carlos.
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