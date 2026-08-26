Buque ruso permanece semihundido en el puerto tras accidente con combustible: se activó respuesta antiderrames

Un buque de pesca ruso, que estaba atracado del puerto de Montevideo, quedó semihundido tras un accidente mientras se hacía trasvase de combustible entre los tanques, informó Prefectura a través de un comunicado.

La embarcación, llamada Alpha Cruz, estaba atracada en el muelle 7. Mientras se hacía el trasvase de combustible la embarcación comenzó a escorarse hacia babor, perdió la estabilidad y se tumbó quedando semihundido.

Tras el incidente se hizo presente personal de la Prefectura del puerto de Montevideo, remolcadores en apoyo y una empresa de salvamento, la que se encuentra evaluando junto al armador del buque los caminos para la recuperación de la embarcación.

Para evitar que el combustible se esparciera se activó la respuesta antiderrames a través de una empresa especializada, que desplegó barreras alrededor del buque y trabajará para la recuperar los líquidos oleosos durante la jornada de este miércoles. No se registraron personas lesionadas a raíz del incidente.

Buque de pesca de origen Ruso se hunde amarrado en el puerto de Montevideo. pic.twitter.com/NzKQc73pVA — Daniel Moragues (@DaniMoraguesuy) August 26, 2026

Organizaciones sociales piden suspender los contratos de Ancap para explorar petróleo en Uruguay

La Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay y la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) promovieron una acción judicial para que se declare la nulidad absoluta de los contratos celebrados por Ancap para la exploración y eventual explotación de hidrocarburos offshore. Además, denunciaron nuevos hechos y solicitaron que la Justicia conceda una medida cautelar de no innovar para suspender la ejecución de los contratos mientras se resuelve el fondo del asunto.

La demanda, presentada ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 7° Turno, cuestiona los contratos firmados con CEG Uruguay S.A. para los bloques OFF-1 y OFF-3, Chevron Mexico Finance LLC, BG International Limited, APA Exploration LDC y MIWEN S.A., así como los contratos denominados multicliente suscritos con Searcher GeoData UK Ltd., PGS Exploration UK Ltd., Spectrum Geo Inc. y CGG Services U.S.

Los demandantes sostienen que "los contratos tienen objeto y causa ilícitos" y que, por tanto, "corresponde declarar su nulidad absoluta". Entre sus argumentos plantean que las actividades habilitadas son contrarias al orden público ambiental, vulneran el artículo 47 de la Constitución y otras normas de protección ambiental, además de la Ley N.º 19.128, que declara al mar territorial y a la Zona Económica Exclusiva de Uruguay como Santuario de Ballenas y Delfines.