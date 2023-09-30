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El País Información Sociedad

"Basta de impunidad y saqueo de derechos": se realizó una nueva Marcha de la Diversidad

Miles de personas se movilizaron desde la Plaza del Entrevero, por Avenida Libertador, con la Plaza 1° de Mayo como destino, donde se leyó la proclama.

29/09/2023, 22:19
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Marcha de la Diversidad
Marcha de la Diversidad 2023
Foto: Estefanía Leal

Redacción El País
Pasadas las 18.30 horas de este viernes, comenzó la concentración y posterior Marcha de la Diversidad 2023. En el estrado, asistentes destacaron que luchan "por todos los derechos", sobre todo el de "ser libre". "Y los derechos también a poder manifestarnos, porque las calles son nuestras, le pese a quien le pese", indicó otro.

A partir de las 19:00 horas, la movilización avanzó desde la Plaza del Entrevero (intersección de las calles Colonia y Río Branco), por Avenida del Libertador, con la Plaza 1° de Mayo como destino.

Allí se instaló un escenario para la lectura de la proclama de este año y posteriores espectáculos artísticos, coordinados por la Intendencia de Montevideo. "Basta de impunidad y de saqueo de derechos", era el lema que encabezaba el cartel de la Marcha de la Diversidad de este año.

Marcha de la Diversidad 2023
Marcha de la Diversidad 2023
Foto: Estefanía Leal

“Nuestro derecho a ser sigue siendo urgente”, señalaba una bandera de la Comisión Nacional Ley Integral para las Personas Trans. “Somos vida”, “no estamos confundidos ni enfermos”, o “el que no abre la cabeza no le crece el corazón”, decían carteles que llevaron algunos de los miles que se manifestaron.

“El país atraviesa un momento en el que, a pesar de la incansable lucha de los movimientos sociales para preservar las conquistas de la sociedad toda, estas se encuentran en constante riesgo”, advirtió la coordinadora organizadora de la marcha en un comunicado.

“Las leyes que defendimos, discutimos y militamos hasta que fueron aprobadas por el Parlamento Nacional, no se cumplen. Asistimos a una pantomima estatal en la que no se elimina el marco normativo, simplemente no se asigna presupuesto para que funcione efectivamente o se le hace el vacío en todos los sectores posibles”, añade la organización.

 

Marcha de la Diversidad
Marcha de la Diversidad 2023
Foto: Estefanía Leal

 

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