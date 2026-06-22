Armada evacúa de urgencia a tripulante con síntomas de malaria de un barco frente a Punta del Este

Dos aeronaves de la Aviación Naval de la Armada Nacional están despegando este lunes con el fin de efectuar una evacuación médica de un hombre de 67 años de un barco de bandera de Liberia.

Cuando se dé el encuentro será a 110 millas náuticas al sur de Punta del Este (Maldonado), según informó el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez.

El tripulante presenta síntomas de malaria, por lo que se recomendó la pronta evacuación y traslado al Sanatorio Mautone.

Se presume que se trata de un ciudadano de nacionalidad rusa por su pasaporte.

Vista aérea de la zona del Puerto de Punta del Este con varias embarcaciones amarradas y fondeadas. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

Qué es la malaria

La malaria es causada por un parásito. Se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos anofeles infectados. Después de la infección, los parásitos (llamados esporozoítos) viajan a través del torrente sanguíneo hasta el hígado. Allí maduran y producen otra forma de parásitos, llamada merozoítos.

En Uruguay, la malaria no es una enfermedad endémica. No existen casos autóctonos ni el mosquito transmisor (Anopheles) vive en el territorio nacional.