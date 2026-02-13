Se destrabó el conflicto y habrá servicio normal de guardavidas en las playas de Montevideo

Los guardavidas de Montevideo levantaron a última hora del viernes sus medidas de fuerza y prestarán servicio con normalidad tanto el fin de semana como durante la semana de Carnaval.

Los trabajadores habían realizado el viernes un paro de 24 horas en reclamo de más personal y, en el correr de la jornada, fueron teniendo distintos intercambios con las autoridades de la Intendencia de Montevideo.

Caseta de guardavidas, imagen de archivo. Estefania Leal/Archivo El Pais

Finalmente, el intendente Mario Bergara se comprometió a que, en marzo, ingresen tres trabajadores con contrato anual, que era lo que se pedía desde el sindicato.

“No era un tema salarial”, afirmó a Telenoche (Canal 4) Silvia Tejera, secretaria general de Adeom, que explicó que el próximo miércoles 18 de febrero se ajustarán los detalles del acuerdo.

"Es un servicio que está para prevenir y evitar situaciones lamentables. Es necesario contar con los recursos humanos necesarios", indicó Tejera.