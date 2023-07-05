“No se puede negociar bajo amenaza”: Javier García cuestionó medida de controladores aéreos

Redacción El País

El ministro de Defensa, Javier García, defendió este miércoles la postura del ministerio en el conflicto con la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay y cuestionó al sindicato por generar, “bajo amenazas”, paros y medidas sindicales.

El gremio definió en la noche de este martes una nueva serie de medidas, luego de una reunión tripartita que mantuvieron con el ministerio en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), en la que se reavivó el conflicto que ambas parten mantienen desde hace varios meses.

Los controladores señalan que Defensa “no se comprometió” a incluir en la Rendición de Cuentas algunos puntos del acuerdo firmado en diciembre. Sin embargo, García señaló este martes que el proyecto sí introduce dos artículos que están vinculados al acuerdo, y que tienen que ver con la equiparación de las retribuciones y la generación de un pago por instrucción.

Para García la diferencia con el gremio se da por los “montos”. “Puede ser que no estén de acuerdo con los montos, pero son los que a nosotros nos parece que corresponde”, comentó y señaló que los controladores hacen un trabajo que es “muy importante” y que, en función de eso, reciben también una remuneración “muy importante para lo habitual de la administración”.

"Hay un cumplimiento de todos los acuerdos. No nos parece bien que antes cada inicio de vacaciones, bajo amenaza, se den paros y conflictos. No está bien negociar de esa manera, no es justo con los trabajadores. Afecta a mucha gente. No se puede negociar bajo amenaza”, dijo García.

Según señaló los montos que piden los trabajadores están por “fuera de lo jurídico”. “Hemos demostrado que tenemos voluntad de diálogo, pero también tengo mis responsabilidades legales. Yo tengo que cumplir con la ley. Diálogo todo, lo que no se puede hacer es anunciar medidas y después sentarse a dialogar”, sentenció.