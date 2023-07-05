Controladores aéreos otra vez en conflicto: desde el 10 de julio demorarán despegues de vuelos

Redacción El País

La Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (ACTAU) decidió en una asamblea en la noche de este martes volver a tomar medidas de demora en los vuelos a partir del 10 de julio, luego de no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa sobre el reclamo que mantienen.

En la resolución de la asamblea, el gremio señala que se retoma el conflicto “debido al incumplimiento” del convenio firmado el pasado 30 de diciembre y sus diferentes adendas.

Según señalan, en una reunión tripartita que mantuvieron el martes en la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra) junto a Defensa, el ministerio “no logró comprometer una solución para dar cumplimiento al Convenio Colectivo”. La cartera señaló que el proyecto de ley de la Rendición de Cuentas ya fue enviado al Parlamento.

Dentro de los reclamos, el gremio le exige a Defensa que incorpore dentro de ese texto un artículo “para lograr que a igual función sea igual remuneración”, un artículo “por pago de instrucción”, además de los reclamos ya anteriores como la mejora de las condiciones laborales, una carrera terciaria de Controladores, entre otros.

El fin de semana, tanto ACTAU como Defensa habían tenido un acercamiento y desde el sindicato se esperaba poder ratificar el acuerdo el martes en la Dinatra.

Cronograma de vuelos demorados:

Lunes 10: de 00:00 a 02:00 y 12:00 a 14 horas.

Martes 11: 01:00 a 03:00 y 13:00 a 15 horas.

Miércoles 12: 02:00 a 04:00 y 14:00 a 16:00

Jueves 13: 03:00 a 05:00 y 15:00 a 17:00

Viernes 14: 04:00 a 06:00 y 16:00 a 18:00

Sábado 15: 05:00 a 07:00 y 17:00 a 19:00

Domingo 16: 06:00 a 08:00 y 18:00 a 20:00

El ministro de Defensa, Javier García, señaló hace una semana -cuando se anunciaron medidas que después quedaron en suspenso- que no le parecía bien “que cada vez que hay un período de vacaciones haya un conflicto”.

Y añadió: “Se tomaron primero las medidas y se sentaron a la mesa después. No es una buena forma de diálogo. Yo fui gremialista estudiantil, y generalmente se negocia y cuando no hay acuerdo se toma alguna medida. Pero las cosas tienen su orden”.

El ministro García también señaló que no era “justo ni solidario” que “cuando una cantidad de trabajadores, que tuvieron dos años de pandemia” se disponen a descansar, se tome esta decisión que los perjudica de forma directa.