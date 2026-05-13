UTE informa que hay un corte de luz en Montevideo este miércoles 13 de mayo de 2026: el barrio afectado

La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) informó este miércoles 13 de mayo de 2026 que se produjo una interrupción en el servicio eléctrico en una zona de Montevideo, por la que se produjo un corte de luz en un barrio montevideano en particular.

Según la empresa estatal, la cantidad de hogares afectados por este corte en el servicio eléctrico de es 322, catalogando este incidente como amarillo por afectar a 4,88 % de un total de 6.592 clientes que viven en la zona.

Los datos en el mapa interactivo de UTE que muestra la situación de servicio eléctrico de la zona comprendida indican que esta afectación fue provocada por una incidencia que ha sido identificada por la compañía perteneciente al Estado.

Según UTE, la mayoría de los clientes afectados se encuentran en Carrasco, pero también hay hogares en Carrasco Norte que no tienen servicio eléctrico.

Mapa interactivo de UTE mostrando una zona de Montevideo donde se produjo una interrupción en el servicio eléctrico este miércoles 13 de mayo de 2026. Foto: UTE.

UTE ofrece varias vías para realizar un reclamo por cortes en el servicio de energía eléctrica:

