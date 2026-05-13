UTE informa que hay un corte de luz en Montevideo este miércoles 13 de mayo de 2026: el barrio afectado
El corte en el servicio eléctrico registrado por la empresa estatal este miércoles 13 de mayo afecta a centenares de hogares en un barrio montevideano.
La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) informó este miércoles 13 de mayo de 2026 que se produjo una interrupción en el servicio eléctrico en una zona de Montevideo, por la que se produjo un corte de luz en un barrio montevideano en particular.
Según la empresa estatal, la cantidad de hogares afectados por este corte en el servicio eléctrico de es 322, catalogando este incidente como amarillo por afectar a 4,88 % de un total de 6.592 clientes que viven en la zona.
Los datos en el mapa interactivo de UTE que muestra la situación de servicio eléctrico de la zona comprendida indican que esta afectación fue provocada por una incidencia que ha sido identificada por la compañía perteneciente al Estado.
Según UTE, la mayoría de los clientes afectados se encuentran en Carrasco, pero también hay hogares en Carrasco Norte que no tienen servicio eléctrico.
UTE ofrece varias vías para realizar un reclamo por cortes en el servicio de energía eléctrica:
- Página web de UTE
- WhatsApp de UTE 098 1930 00
- Por la app UTE Clientes
- SMS al 1930 de forma gratuita
- En cualquiera de las oficinas comerciales de UTE en todo el país
- Telegestiones UTE las 24 horas del día los 365 días del año, a través del 0800 1930 desde un teléfono fijo o por el *1930 desde un celular
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