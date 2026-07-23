Temperatura en ascenso hasta llegar a 20°C: el pronóstico del tiempo incluye sol y lluvia

El pronóstico del tiempo indica que Uruguay estará "relativamente estable" en los próximos días, con un poco de sol. De todas formas la nubosidad seguirá presente y por momentos el cielo se tornará cubierto, lo que abrirá la posibilidad a algunos chaparrones escasos y aislados.

Así lo definió en diálogo con El País el meteorólogo José Serra, quien afirmó que las temperaturas irán en aumento hasta alcanzar los 20°C en Montevideo el próximo domingo.

Para este jueves Serra indicó "cielo algo nuboso a nuboso, parcialmente soleado, con temperaturas entre 14 y 15° de máxima en Montevideo". No está previsto que llueva.

El viernes también estará algo nuboso y parcialmente soleado, pero "hacia la noche incrementará la nubosidad y podríamos tener algún chaparrón aislado muy débil". La máxima se posicionará en 15 o 16°. El sábado será similar, explicó el meteorólogo: la temperatura alcanzará los 17° pero de nuevo a última hora son esperables algunas lloviznas. En cambio el domingo la temperatura llegará a 20° con nubosidad variable.

El comportamiento de la atmósfera será "bastante homogéneo en todo Uruguay", con temperaturas en ascenso y "una ventana al sol, pero la inestabilidad sigue".

Peatones con paraguas y camperas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

Serra señaló que el domingo por el norte del país "comienza un período de inestabilidad, una depresión atmosférica que se va a posicionar en Uruguay por varios días" y que en el sur empezará a afectar el lunes. "Es muy probable que tengamos algunas precipitaciones y alguna tormenta hacia la próxima semana, entre lunes y martes, sobre todo en el norte", resumió.

Pronóstico de Inumet para Montevideo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) menciona en su pronóstico para Montevideo y el área metropolitana una temperatura que irá en ascenso constante hacia el fin de semana. Para este jueves anuncia 5° de mínima y 16° de máxima, con un poco de sol y períodos de cubierto. Para el viernes 9° y 16°, con probables precipitaciones escasas. Para el sábado indica 9° y 18°, también con baja probabilidad de precipitaciones.

Para el domingo Inumet indica nula probabilidad de precipitaciones con 10° de mínima y 19° de máxima. El lunes estará nublado, también sin lluvias, con 9° y 20°. A partir del martes, según este mismo pronóstico, se verá una caída en la temperatura, con máximas que se quedarán en 15° y 13° el miércoles.

Este pronóstico de Inumet no indica lluvias en Montevideo ni domingo, ni lunes ni martes.