El pronóstico para el jueves 23 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
Este es el pronóstico del tiempo para el día de jueves 23 de julio de 2026, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología, incluyendo la temperatura máxima y mínima de la jornada.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el jueves 23 de julio el tiempo en Uruguay estará marcado por abundante nubosidad, presencia de humedad y vientos del este en buena parte del país, con un rango térmico nacional que irá desde una mínima de 6°C hasta una máxima de 19°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa a cubierta, con nieblas y neblinas, mientras que hacia la tarde y la noche persistirá la nubosidad y habrá baja probabilidad de precipitaciones. El viento soplará del sureste al este a 10-30 km/h durante la mañana y luego del sector este con similar intensidad. Las temperaturas irán de 8°C a 19°C.
Para el noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso y cubierto, acompañada por nieblas y neblinas, y una tarde/noche con nubosidad variable, alternando períodos de algo nuboso. Los vientos serán del sureste al este a 10-30 km/h en la primera parte del día y del sector este a 10-30 km/h más tarde, con ráfagas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 7°C a 18°C.
En el suroeste, la jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto y presencia de neblinas, en tanto que durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso a cubierto. El viento será del sector este a 10-30 km/h durante todo el día, con ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras hacia la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas irán de 6°C a 17°C.
En el centro-sur, el informe anticipa una mañana nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla, seguida por una tarde/noche con cielo nuboso a cubierto y algunos períodos de algo nuboso. Los vientos soplarán del sector este a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras durante la tarde y la noche. Las temperaturas irán de 6°C a 16°C.
Este y Área Metropolitana
En el este, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla, y hacia la tarde y la noche el cielo estará nuboso, con períodos de algo nuboso y continuidad de esos fenómenos de humedad. El viento irá del sureste al este a 10-30 km/h durante la mañana y luego del sector este a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Las temperaturas irán de 6°C a 17°C.
Para Punta del Este, el pronóstico señala una mañana con cielo nuboso y cubierto, mientras que en la tarde y la noche predominará la nubosidad con períodos de algo nuboso. Los vientos serán del sector este a 10-30 km/h durante la jornada, con ráfagas de hasta 40 km/h en la segunda mitad del día. Las temperaturas irán de 10°C a 13°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas, y durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso a cubierto. El viento soplará del sector este a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h hacia la tarde y la noche. Las temperaturas irán de 8°C a 14°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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